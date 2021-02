Kuriózny prípad z Ruska: Hráč KHL ukradol hokejku Kovaľčukovi, z tímu ho ihneď vyhodili

Kanadský obranca Jordan Murray prišiel o zmluvu v klube Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) Dinamo Riga za mimoriadne podivných okolností.

Dvadsaťosemročný Kanaďan totiž neodchádza z výkonnostných dôvodov. Ako informuje web matchtv.ru, zámorský hokejista pred minulotýždňovým súťažným duelom Rigy doma proti Avangardu Omsk ukradol hokejku ofenzívnej hviezdy hostí Iľju Kovaľčuka.

Hokejista do šatne súpera vošiel po predpoludňajšom rozkorčuľovaní, keď sa už "jastrabi" vrátili do hotela. Votrelca odhalili bezpečnostné kamery, ktoré tiež prezradili, že najprv sa Murray pokúšal úlovok ukryť v priestoroch arény, napokon však hokejku odniesol von z budovy. Vedenie Dinama Riga nelenilo a o deň neskôr už bol kanadský obranca bez zmluvy. Medzičasom si však už našiel nové pôsobisko, na spolupráci sa dohodol so švédskym klubom HV 71 Jönköping.

Jordan Murray prišiel do Rigy v októbri 2020, za Dinamo však odohral len 11 duelov s bilanciou 1 gól a 6 asistencií. Od 2. novembra nútene pauzoval zo zdravotných dôvodov. Podľa matchtv.ru sa hokejka ešte pred stredajším súbojom Rigy proti Omsku vrátila majiteľovi.

Web tiež pripomenul podobnú situáciu ešte z roku 2005, keď vtedajšiemu hráčom Avangardu Omsk Jaromírovi Jágrovi ukradli zo šatne hokejku pred duelom na ľade Dinama Moskva a v ruskej Superlige vtedy Omsk prehral vysoko 0:11.