Slovenský brankár sa koronavírusu nebojí: Dúfam, že ma nikto nebude nútiť do očkovania

Pandemické opatrenia dodržiava, testom sa pravidelne podrobuje! Očkovanie však odmieta.

Martin Chudý (31), slovenský futbalový brankár poľského ligového klubu Górnik Zabrze, sa stavia proti odporúčaniam odborníkov. Z pozície konzultanta pre optimálne zdravie a výživu, autora knihy i viacerých elektronických receptárov je jeho postoj k tejto horúcej téme jasný, no vyvoláva rozporuplné aj kritické reakcie.

Marek Hamšík sa snaží motivovať ľudí: Verím lekárom a očkovaniu!

„Neplánujem sa dať zaočkovať. Verím, že ma k tomu nebude nik nútiť. To by bolo scestné. Neexistujú dáta o úmrtí športovcov na koronavírus a ani údaje, že by sa u nich prejavovali nejaké trvalé následky. Keby zomierali mladí ľudia, tak sa môžem baviť o tom, že je to problém. Pri zdravých organizmoch športovcov nevidím dôvod na očkovanie. Ja nemám problém so získaním prirodzenej imunity,“ povedal pre Nový Čas.

Jeho rozhodnutie je v protipóle s pohľadmi vedcov aj k iniciatíve ministerstva zdravotníctva, ktoré rozbehlo kampaň na podporu vakcinácie. Jej cieľom je zvýšiť motiváciu a dôveru verejnosti v očkovanie, ktoré odborníci považujú momentálne za najúčinnejší spôsob ochrany pred koronavírusom.

Chudý si uvedomuje, že spustí lavínu nesúhlasných názorov a postaví proti sebe opačnú stranu názorového spektra. Napriek tomu si za svojím rozhodnutím stojí a nemieni ho meniť. „V rámci výživy som sa komplexne venoval očkovaniu. Všeobecne nie som jeho zástanca. Keby som sa v princípe dal zaočkovať a nemalo by mi to uškodiť, aj tak nevidím dôvod, v čom mi vlastne pomôže. Bol by som sklamaný, keby chcel niekto očkovanie u športovcov pretláčať.“

Rodák z Považskej Bystrice sa necíti hrdinsky preto, že je jedným z mála hráčov klubu, ktorých nákaza zatiaľ obišla. Rúško nosí, dezinfekcii sa nevyhýba. „Zdravá strava, dobrý spánok, prísun vitamínu D, otužovanie, športové tréningy. Tým všetkým posilňujem svoju imunitu. Nebojím sa. Keď mal niekto z rodiny príznaky, bol som s ním v kontakte. Objímal som ho a bozkával. Ľuďom aj naďalej podávam ruku. Mám za sebou desiatky testov. Ani jeden nedopadol pozitívne. A hlavne som nebol chorý,“ uzavrel Chudý, ktorý verí, že to nebola len náhoda, ale výsledok jeho vedomej činnosti v oblasti imunity.

Treba zdôrazniť, že Chudý je v tomto názore medzi športovcami výnimkou. Viaceré známe mená sa stali súčasťou oficiálnej kampane na podporu vakcinácie a aj mnohí ďalší už verejne deklarovali, že vakcínu neodmietnu - práve naopak. Vítajú ju ako šancu vrátiť život v krajine a na športoviskách opäť do normálu.