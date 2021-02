Fotka Košičana Patrika s ruským hokejistom obletela svet, ľudia tomu nemôžu uveriť: Akoby ich jedna matka mala!

Toto sa len tak každý deň nevidí! Čitateľ Patrik (20) je už od detstva veľkým fanúšikom hokeja.

So svojimi idolmi na korčuliach má viacero spoločných fotiek, no jedna predsa len vyčnieva nad ostatnými. S ruským útočníkom Kirillom Kaprizovom (23) ho totiž spája neuveriteľná podoba.

Patrik Vaško pochádza z východného Slovenska. Kaprizova stretol počas MS 2019 v Košiciach a Bratislave. „Keď boli majstrovstvá, pricestoval som do Bratislavy na zápas, aby som stretol ruských hokejistov. Spolu s ostatnými ľuďmi som ich čakal pri hoteli, kde bývali,“ povedal Košičan, ktorý je veľkým hokejovým fanúšikom. Spomína, že ako okolo nich prechádzali Kaprizovovi spoluhráči, hneď si všimli ich podobu. „Podarilo sa mi stretnúť aj s Kaprizovom, urobili sme si fotku a podpísal mi aj hokejový dres. Bol trošku zaskočený, no našu podobu si zrejme uvedomil až neskôr. Potom som išiel na štadión Ondreja Nepelu. Tam si ma ľudia s hokejistom už úplne pomýlili a začali sa so mnou asi 20 minút fotiť,“ opísal Patrik jeho pár minút nečakanej slávy.

„Oslovil ma tam aj populárny ruský športový vloger. Rusi sú hrdí na hokej, a tak ich to veľmi zaujímalo. Cudzí ľudia mi potom začali vypisovať a pýtať sa, či nie som jeho brat,“ dodal s humorom.

Prvýkrát som sa o svojom dvojníkovi dopočul, keď sledoval ZOH hry v Pjong­čangu a Kaprizov strelil víťazný gól. „Môj strýko Milan mi vtedy zavolal s otázkou: ‚Čo robíš v Kórei? A prečo hráš za ruský národný tím?!‘ Myslel som si, že to bol zvláštny žart, ale po prezretí Kirillovej fotografie som si uvedomil, že sme naozaj identickí. Celá rodina bola v šoku,“ uzavrel mladík, ktorého snom je navštíviť Moskvu.