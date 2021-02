Novinka pre ľudí, čo prekonali koronavírus: Pocovidová liečba v kúpeľoch

Štát chce pacientom umožniť postcovidovú liečbu v kúpeľoch.

Ministerstvo zdravotníctva SR pracuje na tom, aby sa mali kde liečiť pacienti, ktorým po prekonaní ochorenia ostali vážne zdravotné následky. Rezort rokuje s Asociáciou slovenských kúpeľov a pripravuje legislatívnu zmenu. Informovala o tom hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Odborníci z ministerstva so zástupcami kúpeľov prerokúvajú primárne diagnózy, ktoré by mali byť preplácané zo strany zdravotných poisťovní v kúpeľnej postcovidovej liečbe. „Diskutujeme o tom, pre aký okruh pacientov a s akými konkrétnymi diagnózami by mala byť kúpeľná liečba poskytovaná,“ uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí. Štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Peter Stachura doplnil, že rezort v súčasnosti navrhuje jednu indikáciu, ktorá sa týka problémov s dýchacími cestami. „Vedieme zároveň naďalej odborné diskusie aj o tom, aby takýto zoznam bol rozšírený,“ doplnil.

Kúpeľnou postcovidovou liečbou sa zaoberá novela zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia. Aktuálne je vo vnútrorezortnom pripomienkovom konaní. Ak materiál prejde zrýchleným legislatívnym konaním, takáto starostlivosť by mohla byť reálna v praxi už o dva týždne.