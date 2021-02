Zásah v dome podnikateľa Petra Brhela: Zavarili si policajti na problém?

Policajti počas minulotýždňového zásahu v dome podnikateľa Petra Brhela porušili svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona o Policajnom zbore, pretože pri vykonávaní ich služobnej činnosti pripustili, aby v súvislosti s činnosťou vznikli osobám ujmy.

Uviedla to dlhoročná zástupkyňa SR pred Európskym súdom pre ľudské práva (ESĽP) Marica Pirošíková.

Upozorňuje pritom na paralely s prípadom Pavla Kučeru, obvineného z vydierania. Ten sa na ESĽP sťažoval, že do jeho domu v decembri 1997 neoprávnene vnikli kukláči a jeho väzba sa niekoľkokrát predlžovala. SR spor pred ESĽP prehrala v júli 2007 a musela Kučerovi zaplatiť 6 300 eur.

"Pri zdôvodnení ESĽP uviedol, že polícia prišla k sťažovateľovi s tým cieľom, aby jemu a jeho manželke doručila uznesenie o vznesení obvinenia a aby ich predviedla na výsluch k vyšetrovateľovi. Nič nenaznačovalo, že by splnenie tejto úlohy vyžadovalo vstup polície do bytu. Vláda, navyše, neposkytla dostatočné a presvedčivé vysvetlenie na odôvodnenie tohto zásahu, a tak ESĽP konštatoval, že zásah bol neprimeraný," objasnila Pirošíková. Jej vyjadrenie poskytol TASR jeden z iniciátorov Iniciatívy advokátov za právny štát (IAPŠ) Matej Marhavý.

Podľa ESĽP by mali existovať určité záruky ochrany práv jednotlivca proti zneužitiu neprimeraného zásahu voči osobám tým, že budú prijaté predpisy, ktoré by obmedzovali použitie špeciálnych ozbrojených síl na situácie, keď bežný policajný zásah nie je bezpečný ani dostatočný. Tieto predpisy mali obsahovať procesné garancie, ktoré by napríklad zabezpečovali účasť nezávislej osoby počas zásahu alebo by vyžadovali majiteľov jasný, písomný súhlas ako podmienky vstupu do jeho priestorov.

"Medzi prípadom Kučera verzus SR a minulotýždňovým zásahom v dome Petra Brhela tak vidieť jasné súvislosti. Policajti porušili svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona o Policajnom zbore, pretože pri vykonávaní ich služobnej činnosti pripustili, aby v súvislosti s činnosťou vznikli osobám ujmy," konštatuje Pirošíková. Ako pripomenula, na bezúhonné osoby pri tomto zásahu mierili zbraňami a u obyvateľov domu vyvolali taký stres, že mladistvá osoba stratila vedomie a musela jej byť privolaná rýchla zdravotná služba a druhá osoba, 84-ročná žena, musela užiť upokojujúce lieky.

"Zásah do ich práv a slobôd jednoznačne prekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného služobnou činnosťou. Voluntarizmus a živelnosť, ktorá vládne na Slovensku v posledných mesiacoch, musí skončiť. Aj na základe odporúčaní ESĽP je jasné, že nastal čas, keď sa musia urýchlene prijať predpisy, ktoré by obmedzili a presne špecifikovali použitie špeciálnych ozbrojených síl," zdôraznila Pirošíková.

IAPŠ podpísalo doteraz takmer 120 advokátov a príslušníkov iných právnických profesií. Dcéra zadržaného Petra Brhela Barbora považuje piatkový (29. 1.) zásah Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) voči jej otcovi za neprimeraný. V tejto súvislosti sa obracia so sťažnosťou na Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) a príslušné orgány.