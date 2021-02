Človeku sa nie raz pošmykne jazyk, horšie však je, keď sa to však stane pred kamerou. Vladovi Voštinárovi sa to stalo hneď v úvode relácie Inkognito a keď začal svoj brept následne vysvetľovať, Čeky to zaklincoval. Neodzvonilo však ani ďalším vtipom. Zlepšite si v pondelok večer o 20:35 náladu jojkárskym Inkognitom.