Podľa odborníkov sú proti britskej mutácii bezpečnejšie respirátory FFP2

Posledné dni sa, žiaľ, aj na Slovensku vo veľkom rozširuje britská verzia koronavírusu, proti ktorej sa ukazujú ako najúčinnejšie respirátory FFP2.

Dostupnosť respirátorov FFP2 je na trhu aktuálne veľmi dobrá, treba byť však na pozore. Na našom trhu je, žiaľ, aj veľmi veľa nekvalitných a necertifikovaných respirátorov. Preto je nutné dbať na výber uvedeného produktu len v overených internetových obchodoch, ktoré ponúkajú len tie najkvalitnejšie produkty.

Respirátory (správne filtračné polomasky) slúžia na to, aby zabránili prieniku mikroorganizmov (baktérie, vírusy, spóry plesní), jemného prachu a toxických tuhých či kvapalných častíc zvonku dovnútra. Sú určené na ochranu dýchacích ciest užívateľa.

V mnohých európskych krajinách je nosenie respirátorov už povinnosťou a nie je vylúčené, že sa tak čoskoro stane aj u nás na Slovensku. Preto odporúčame každému občanovi sa preventívne predzásobiť, keďže môže ísť čoskoro o veľmi nedostatkový produkt. Niečo podobné sa stalo v marci, po príchode prvej vlny koronavírusu, kedy neboli nikde dostupné ochranné rúška.

Nákup respirátorov bez výdychového ventilu je podľa v súčasnosti platnej legislatívy možný pre každého bez výnimky. Nie je tak zakázané uvedený produkt zakúpiť ani používať.

Rovnako je stále nutné neustále sledovať svoju telesnú teplotu, ktorá je sprievodným javom ochorenia a pri teplote nad 37 stupňov je odporúčané zostať v domácej izolácii, prípadne podrobiť sa testu. Na presnú diagnostiku teploty je určite vhodný bezkontaktný teplomer, ktorý okamžite dokáže zmerať Vašu aktuálnu teplotu.

Odporúčané je sledovať aj saturáciu kyslíka v krvi, ktorá by u zdravého človeka mala byť optimálne v rozmedzí 93 – 99 %. Znamená to, že 93 – 99 % červených krviniek v krvi práve prepravuje kyslík. Ak je hladina SpO2 pod normou, pre riziko vzniku hypoxémie je potrebné okamžité lekárske vyšetrenie. Na správne a jednoduché meranie saturácie je veľmi vhodný oxymeter. Meranie neinvazívnym spôsobom je jednoduché, stačí vložiť prst do oxymetra a stlačiť tlačidlo. V súčasnosti je navyše dostupný za veľmi priaznivú cenu.

