Trpké slová Krajčího: Lockdown nezaberá! Čaká Slovensko čierna fáza COVID automatu?!

Súčasný lockdown podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího nezaberá.

Pacienti v nemocniciach stále pribúdajú a minister si nie je istý, ako dlho to nemocnice ďalej vydržia. V utorok preto zasadne pandemická komisia. Krajčí chce s odborníkmi prebrať aktuálnu veľmi závažnú epidemickú situáciu.

„Situácia začína byť veľmi vážna, napriek všetkým prijatým opatreniam. Budem sa pýtať, čo v tejto situácii ďalej robiť,“ povedal Krajčí pred rokovaním vlády. Podotkol, že od 8. februára bude Slovensko v čiernej fáze, kedy by sme v princípe mali byť úplne uzavretí a fungovať by mala len kritická infraštruktúra. „Epidemická situácia nasvedčuje, že toto by bol asi správny krok,“ doplnil minister. Túto tému však ešte musí riešiť s odborníkmi a vládou.

Riešenie by videl v sprísnení zákazu vychádzania. To by mohlo byť formou SMS správ. ,,Ľudia si pošlú SMS vzhľadom na nejakú výnimku, ktorú budú požadovať a centrála im odošle naspäť správu, ktorá im povolí porušiť zákaz vychádzania na určitý čas, ktorý budú potrebovať na tento úkon," uviedol s tým, že aktuálne je zákaz vychádzania beztak prísny. Takúto možnosť by si dohodli s operátormi.