Ostro kritizovaná maľba na bytovke je už minulosťou: Ivanovo dielo vzbudí v Trnavčanoch hrdosť

Nakoniec sa mu to podarilo! Výborný výtvarník Ivan Jakušovský (44), ktorý má na svojom konte už niekoľko umeleckých diel, dostal od mesta Trnava zákazku, aby namaľoval veľkoformátový obraz, ktorý bude vyžarovať pozitívnu energiu.

To sa mu však veľmi nevydarilo a spustila sa na neho vlna kritiky! Trnavčania sa do maľby obuli a rozprávali o tom, že dievčatko v nich vyžaruje skôr negativitu. Výtvarník sa tak pustil do prerábky na svoje náklady. Obraz zhruba 170 metrov štvorcových prerábal Ivan Jakušovský tri týždne.

"Som prispôsobivý typ človeka a vedel by som ľudí presvedčiť len malým podvihnutím kútikov," povedal ešte začiatkom decembra Ivan. Výtvarník chcel však všetky pochybnosti v ľuďoch vyvrátiť a tak sa rozhodol, že na vlastné náklady obraz na paneláku na Golianovej ulici prerobí.

"Ešte to chcem trošku doupravovať. Len určité časti boli natoľko mokré, že tých pár ťahov mi stekalo po celej stene a tiež ešte budem aplikovať záverečný ochranný náter a lak," povedal Ivan, ktorý jasne vyjadril symboliku Trnavy. "Ja mám Trnavu veľmi rád a len ako pozorovateľ som zvolil túto myšlienku, je veľmi jednoduchá a hlavne koncipovaná len pre Trnavu, je úvodná zo série ďalších pre ďalšie samosprávy. Meniť sa bude len postava - teda charakter a architektúra pre danú lokalitu. Takto je dielo osobnejšie pre obyvateľov a prebúdza to v nich zabudnutú hrdosť na svoj domov. Symbolika je na obraze jednoduchá a skrytá," dodal Ivan, ktorému mesto za obraz zaplatí 9800 eur.