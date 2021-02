Nichola po 7 synoch opäť otehotnela: Zbadala bábätko č. 8, nemohla uveriť vlastným očiam

Existovala iba jednopercentná šanca, že sa také niečo stane, táto mamička si to zažila na vlastnej koži. Nichola Allen porodila za sebou 7 chlapcov, nádeje na malú princeznú sa však nevzdávala.

Malá Nova Allen nakoniec prišla na svet v júli 2019, jej prvé dni a týždne však sprevádzali komplikácie.

Mama Nichola až do poslednej chvíle netušila, čo to bude, keďže na ultrazvukoch si pohlavie nenechala povedať. "Museli sme si to overiť u troch ľudí, aby sme uverili," priznáva aj za manžela Tonyho sťastná mamička. "Nevybrala som žiadne dievčenské mená." Malá bábika podľa jej slov nie je žiadnou princeznou, svojim starším bratom - AJ-ovi (16), Spencerovi (14), Corymu (11), Blaineovi (10), Owenovi (6), Jaxonovi (5) a Parkerovi (3) šéfuje už teraz.

Nichole praskla voda už v 27. týždni, pred prepustením domov strávila týždeň v nemocnici, ale v 30. týždni jej lekári zistili príznaky infekcie a musela naspäť do špitálu. Nova sa nakoniec narodila po 31 týždňoch a 6 dňoch tehotenstva. Po týždni strávenom na novorodeneckom oddelení si ju rodičia mohli zobrať domov, ich spoločné šťastie však dlho netrvalo. O 3 týždne ju kvôli problémom s dýchaním opäť brali do nemocnice.

„Má sa dobre. Prežila toho veľa, teraz sa jej naozaj darí," povedala mamička Nichola, ktorá sa z vďaky nemocničnému personálu rozhodla vyzbierať peniaze pre novorodenecké oddelenie. "Myslím, že po tom, čo všetko personál pre nás urobil, mohla by som niečo skvelé spraviť ja pre nich. Nevieš, aké je to tam ťažké, kým si tam nebol," zakončila odhodlaná Nichola.