Starostovi Marianky najskôr zhorelo auto, do rany prichádzajú ďalšie majetky: Po poslednom požiari chce seknúť s úradom!

Mafiánske praktiky?! Starostovi Marianky (okr. Malacky) Dušanovi Statelovi (56) niekto v nedeľu nadránom zapálil stajňu s koňom, ktorú mal vedľa domu.

Vydesené zviera našťastie stihlo pred plameňmi utiecť do výbehu, no prvý muž obce požiar spája s možnou akciou podsvetia. V minulosti mu totiž za pofidérnych okolností zhorelo aj auto a nevylučuje, že po poslednom útoku zloží funkciu...

Keď starostovi obce v januári roku 2019 zhorel mercedes, škodu vyčíslili na 10 000 eur, no prípad doteraz neuzavreli. Dušanovi Statelovi by sa možno na tento incedent aj podarilo zabudnúť, no keď mu v nedeľu nadránom zbĺkla stajňa, kde mal koňa, nepríjemné spomienky sa rýchlo oživili. Plamene mali objekt zachvátiť približne o štvrtej hodine nadránom, no hasiči prišli onedlho a inferno dostali pod kontrolu.

Prípad je v štádiu vyšetrovania, ale už teraz je podľa polície jasné, že oheň bol založený úmyselne. „Polícia na mieste potvrdila, že stajňu podpálil neznámy páchateľ. Dokonca vo vnútri stajne našla vyliatu neznámu horľavú látku,“ prezradil poškodený starosta Marianky s tým, že škodu zatiaľ odhadujú na 20 000 eur. Prvý muž obce dodal, že pomôcť s odhalením páchateľa by mohol nainštalovaný kamerový systém.

Odplata za čierne stavby?

Od nástupu do funkcie začal Statelov preverovať stavebné povolenia a kolaudácie z čias predchádzajúceho vedenia úradu, či boli v súlade s územným plánom obce. „Developeri v Marianke desať rokov obchádzajú územný plán obce. Tá sa extrémne zahusťuje, pričom chýbajú infraštruktúra,“ vyjadril sa ešte v roku 2019, krátko po tom, ako mu niekto podpálil vozidlo.

Za požiarom vtedy videl snahu o zastrašenie, aby prestal v preverovaní jednotlivých stavieb. Teraz, po niečo vyše roku, sa niekto rozhodol, že mu podpáli stajňu. „Nečakám, že páchatelia budú v oboch prípadoch odhalení a potrestaní, ale som rozhodnutý skončiť v pozícii starostu obce. Pokiaľ štát nedokáže chrániť verejných činiteľov, nemám chuť a dôvod obhajovať verejné záujmy obce v tejto funkcii,“ doplnil Statelov, ktorý tak plánuje urobiť neodkladne.

Verbálne útoky na svoju osobu znášala aj starostova manželka, ktorá v minulosti dostala viaceré výhražné SMS správy. „Nechcem špekulovať, kto stojí v pozadí týchto útokov, ale môže to súvisieť aj s mojím postojom k aktivitám developerov v Marianke,“ uzavrel starosta.