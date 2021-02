Súd rozhoduje o väzbe pre exšéfa Finančnej správy Imreczeho: Zmanipulované tendre za 42 miliónov eur?!

V nedeľu bolo na Špecializovanom trestnom súde rušno.

Priviezli tam exšéfa Finančnej správy Františka Imreczeho (48) a ďalších troch zadržaných z akcie Mýtnik, ktorým prokurátor navrhol väzobné stíhanie. Obvinení sú z viacerých trestných činov, súd vysloví verdikt dnes na obed.

Imreczeho zadržali elitní policajti z NAKA uplynulý piatok. Podľa Denníka N sú dôvodom mnohomiliónové IT zákazky pre firmu Allexis, ktoré mali byť ušité na mieru. Dohodovať sa mali v bratislavskom hoteli Double Tree by Hilton, ktorý patrí mecenášovi Smeru Jurajovi Širokému. Štát podľa vyšetrovateľov prišiel o viac ako 42 miliónov eur.

Okrem Imreczeho skončili v ten istý deň v putách aj ďalšie veľké ryby, ktoré majú mať v kauze prsty. Prokurátor pre Imreczeho a ďalších troch spoluobvinených žiadal väzbu. Ide o bývalého šéfa IT oddelenia Finančnej správy Milana Gregu, brata oligarchu Jozefa Brhela Petra a Janu Rovčaninovú, konateľku Allexis. Ostatných prepustili na slobodu.

V nedeľu popoludní sa začal rozhodovací maratón a verdikt týkajúci sa väzby má súd vyniesť dnes na obed. Imreczeho advokát povedal, že sa jeho klient cíti byť nevinný. Na otázku, ako zvládal väzenskú celu, mal jasnú odpoveď: „Je úplne v normálnom stave. Vyjadruje sa ku všetkému a vníma, čo sa deje. To sú veci, ktoré každý zvláda individuálne.

Môj klient to zvláda." Advokát obvinenej Rovčaninovej Richard Biročák povedal, že aj ona sa cíti byť nevinná. Obvinenie z porušenia povinností pri správe cudzieho majetku vraj nedáva zmysel, keďže je konateľkou súkromnej firmy. Vraví, že Allexis splnil zmluvné podmienky so štátom a ušetril mu dve miliardy eur. Vinu svojho klienta odmieta aj advokát Milana Gregu.

Sťažnosť Brhelovej dcéry

V kauze figuruje aj oligarcha Jozef Brhel, ktorý je taktiež označovaný za mecenáša strany Smer a v minulosti bol poslancom HZDS. Toho však polícia v piatok doma nenašla. Podľa TV JOJ sa mal nachádzať na Kanárskych ostrovoch. Cez svojho hovorcu deklaroval, že keď ho polícia vyzve, vráti sa domov. Brhelov brat Peter je tiež jedným zo zadržaných, pre ktorého žiadal prokurátor väzbu. Jeho dcéra Barbora Brhlová sa cez víkend ozvala s tým, že bola svedkom otcovho zatknutia.

Podala naň sťažnosť, pretože správanie kukláčov sa jej zdalo brutálne a neprimerané. Pri zásahu polície mala dvakrát odpadnúť a utrpieť zranenie. Odmieta, že by otec vzal úplatok „Obviňuje ho z toho jedna osoba, ktorá sama má na krku obvinenia z veľa iných trestných činností. Neexistuje žiadny iný dôkaz len tvrdenie tejto jednej osoby. (...) Dôvodom je, že by sa mohol pokúsiť legalizovať úplatok z ktorého je obvinený. Tak ešte raz. Pred 5 rokmi zobral údajne úplatok 10.000 € a teraz má ísť do väzby kvôli tomu, aby ich po toľkých rokoch nelegalizoval? “ sťažuje sa Barbora.