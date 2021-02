Hádky v koalícii pre COVID automat! Matovič nechce upustiť od testovania

Momentálne zaujíma verejnosť najmä to, kedy sa krajina začne otvárať a deti sa budú môcť vrátiť do škôl.

Koniec lockdownu malo zaručiť plošné testovanie, tento plán však zhatili nebezpečné mutácie, ktoré sa šíria po svete. Premiér Igor Matovič (47), ktorý má väčšinou posledné slovo, aspoň naznačuje, akú má predstavu o postupnom uvoľňovaní.

Zlá epidemiologická situácia hrá proti tomu, aby bol lockdown zrušený. Matovič však načrtol, kedy by mohli na prezenčnú výučbu nastúpiť aspoň niektoré ročníky. Za reálne považuje, že sa prváci a druháci na základnej škole dostanú do škôl o týždeň, čiže 8. februára.

Otvoriť galériu Budúci týždeň by sa mohli vrátiť do škôl niektoré stupne. Zdroj: anc

Ďalšie ročníky budú podľa jeho slov prioritou vlády. Fungovať by vraj mohlo testovanie kloktaním, ktoré už v decembri skúšali na troch školách, no ceny týchto testov sa mu zdajú prehnané. Ďalšiu možnosť vidí v testoch, ktoré sa nemusia zavádzať tak hlboko do nosohltana.

Rovnaký názor zastáva šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár. Hovorí, že najradšej by začal otvárať školy o týždeň-dva s testovaním žiakov aj ich rodičov. „Deti sú zbesnené, dištančné vzdelávanie cez obrazovky je nedostatočné. Ale nechal by som to na odborníkov, nechal by som to na COVID automat,“ povedal Kollár v diskusii v RTVS.



Koaličné hádky pre COVID automat

Spomínaný automat je posledné dni v koalícii najhorúcejšou témou, na ktorej sa partneri nevedia dohodnúť. Jeho súčasťou je totiž aj pravidelné testovanie. V praxi by to znamenalo, že do práce či obchodu by vás pustili len s negatívnym certifikátom. Proti tomu sa však ohradila Veronika Remišová. „Kolegov som upozorňovala, že spustenie COVID automatu v súčasnej situácii bude znamenať nekonečnú sériu celoplošných testovaní. Bez testu sa nebude dať dostať do práce. V praxi je to nerealizovateľné,“ hovorí Remišová.





Sulík: Ďalšie testovanie už nepodporíme

Richard Sulík jej dal za pravdu. Hovorí, že ďalšie testovania sa už nechystajú podporiť. Problém mali už aj s januárovým kolom. „Dohoda, ktorú sme urobili pred vyše týždňom, bola práve o tom, že tá časť COVID automatu, ktorá sa týka testovania, bude nahradená tou dohodou, ktorú máme - jedno kolo celoplošného testovania,“ skonštatoval Sulík. Matovič sa však proti tomuto tvrdeniu ohradil.

„Je to vymyslené, žiadnu takú dohodu neregistrujem. Pripadá mi to ako materská škôlka,“ povedal premiér v Na telo s tým, že sa dohodli len na tom, že od 8. februára platí COVID automat a čo z neho vyplýva, to rešpektujú. Kollár takisto nechce meniť automat, testovanie však odmieta.

Matovič netají obavy z rýchleho uvoľňovania opatrení. „Rakúsko a Nemecko hovoria, že budú uvoľňovať pri incidencii 50 prípadov na 100-tisíc obyvateľov za 7 dní. Naša situácia je dnes približne 13-násobne horšia,“ povedal Matovič. Konečné rozhodnutie týkajúce sa otvárania škôl aj otvárania ekonomiky by mohlo padnúť dnes na koaličnej rade.

Budeme sa očkovať ruskou vakcínou ?!