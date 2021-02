Manévre Megan vyplávali na povrch: Celý svet sa dozvedel, čo potichu vyviedla!

Na jednej strane chceli uniknúť z kráľovskej rodiny a žiť bežný život.

Na druhej strane si Meghan nechala zo synovho rodného listu vymazať svoje bežné meno a ponechala tam len svoj titul, ktorý jej dala práve kráľovská rodina. Vyvoláva to otázky, ako to Harry (36) a Meghan (39) myslia naozaj. Prišlo sa na to až teraz. Archie sa Harrymu a Meghan narodil 5. mája 2019. Rodný list mu vystavili 17. mája 2019 a s veľkou slávou ho ukázali aj médiám.

Už o pár dní neskôr v ňom však Meghan potichu urobila zmeny – 5. júna nechala vymazať svoje mená Rachel Meghan a nechala iba Jej kráľovská výsosť vojvodkyňa zo Sussexu. Je to prinajmenšom zvláštne, pretože prešlo ledva pol roka a dvojica oznámila svoj zámer vzdať sa oficiálnych povinností a žiť bežný život mimo kráľovskej rodiny.

Zmenu si až teraz všimla Lady Colin Campbell (71), autorka štyroch kníh o kráľovskej rodine. Informoval o tom denník The Sun. „Je to zvláštne a vyvoláva to množstvo otázok o tom, čo si vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu mysleli,“ povedala Lady Campbell. „Možno to bola jedna z prvých súčastí ich plánu,“ vyjadril sa bývalý kráľovnin tlačový tajomník Dickie Arbiter (81).

Harry to možno vysvetlí zvyšku svojej rodiny začiatkom leta. Chystá sa totiž po roku navštíviť Britániu a stretnúť sa s kráľovnou (94), princom Charlesom (72) a bratom Williamom (38). Už teraz je viac-menej isté, že Meghan ho sprevádzať nebude. Podľa zdrojov z paláca by jej príchod vyvolal diplomatickú nočnú moru.