Veľké zmeny v šou Tvoja tvár znie povedome: Ostrieľaní porotcovia dostali stopku! Kto ich nahradí?

Toto nikto nečakal! Divákov onedlho čaká už šieste pokračovanie obľúbenej šou Tvoja tvár znie povedome na obrazovkách televízie Markíza.

Kto si však myslel, že v porote uvidí staré známe mená, ten sa rozhodne mýlil. Markíza totiž dala stopku hneď dvom ostrieľanými celebritám, ktoré boli v programe od úplného začiatku. Scenárista Dano Dangl (45) a herečka Zuzana Fialová (46) sa tak zo šou museli porúčať. Na ich dve stoličky však prekvapivo zasadne veľká hviezda konkurenčnej TV JOJ.

Markíza už čoskoro začína nakrúcať obľúbenú šou Tvoja tvár znie povedome. V poradí šieste pokračovanie bude plné zvučných mien. Želiezkami v ohni medzi účinkujúcimi sú nepochybne Dušan Cinkota, Zuzana Belohorcová, ale aj komici Evelyn či Fero Joke. Mladú generáciu zastúpi napríklad SuperStar Barbora Piešová. A kým tvorcovia si dali na výbere mien hviezd poriadne záležať, nezabudli ani na porotu. Už minulý rok vystriedala Adreja Bičana herečka Zuzana Šebová a tento rok sa stoličky zatriastli aj pod Danglom a Fialovou.

Tí podľa našich informácií definitívne v programe končia. „Väčšina programov, pokiaľ má viac sérií, potrebuje prirodzenú obmenu a oživenie. Tak ako sa to stalo pri predošlej sérii na pozícii moderátora, deje sa to v tejto sezóne pri porotcoch,“ povedala PR manažérka Markízy Adriana Podobová a pokračovala: „Zuzana a Dano sú skvelí kolegovia, patrí im naša vďaka, nelúčime sa s nimi však definitívne.“ Vyzerá to tak, že Markíza chcela urobiť poriadny refresh relácie a nenechala nič na náhodu. Vysvedčenie, či bol tento krok správny, im už čoskoro vystavia diváci.

Isté však je, že spevák Mário Kuly Kollár si mohol vydýchnuť, pretože v šou zostáva ako v predošlých ročníkoch. Pridá sa k nemu spomínaná Šebová a treťou porotkyňou bude prekvapivo Lujza Garajová-Schrameková. „Tešíme sa, že do tímu porotcov sa pridá Lujza Garajová-Schrameková a veríme, že si ju obľúbia v tejto úlohe aj diváci. Miesto štvrtého porotcu sa bude v každom diele meniť prítomnosťou špeciálneho hosťa,“ uzavrela Podobová.