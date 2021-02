Prekvapil aj svoju trénerku: Volko získal za rekord dôležité body pre olympiádu

Časmi prekvapil Ján Volko aj svoju trénerku! Naďa Bendová síce tipovala o kúsok lepšie časy, ako na Indoor Track & Field Vienna v hale Ferryho Dusiku zabehol, ale aj tak mala pre neho len slová chvály.

Tie na 60 m (6,71 a 6,68 s) brala ako samozrejmosť, ale ten z dvojstovky - 21,04 s ju potešil. „Iba nám dokázali, že sme dobre pracovali,“ spustila trénerka skromne.

Halový majster Európy na 60 m vo Viedni zlepšil časom vlastné národné maximum z 28. januára 2017 o 7 stotín a zaostal iba o dve stotiny sekundy za svetovým výkonom roka 2021 Čecha Masláka (21,02). „Z rekordného času mám radosť, dosiahol ho po piatkových šiestich hodinách v lietadle z Tenerife, piatich hodinách spánku v Prahe, štyroch v aute a piatich hodinách strávených v hale, no a k tomu ešte dopingová kontrola…“ prezradila trénerka, ktorá okamžite prepočítala jeho výkon na body, ktoré týmto výkonom získal do olympijského kvalifikačného renkingu: čas 21,04 Volkovi priniesol 1 127 bodov.

Keďže chcú natrénované konečne predať aj v pretekoch, čaká ich riadna šichta, počas ktorej za osem dní absolvuje tri medzinárodné mítingy v Česku a vo Francúzsku. „Potrebujeme súťažiť, keď uspieť na halových ME v Toruni, ale najmä ak chceme splniť svoj olympijský sen,“ pokračovala N. Bendová, ktorú neskutočne škrie, že koronavírus brzdí jej zverenca. „Janko má teraz tie najlepšie roky, ale je desivé, že to nemá kde dokazovať, keďže sa rušia jedny preteky za druhými,“ povzdychla si Bendová aj v súvislosti so zrušením mítingu Elán v Bratislave.

Toto čaká Janka

- 3. február - Ostrava

- 4. február - Praha

- 5. február - Paríž

- 6. február - Metz

- 9. február - Lievin