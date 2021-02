Okolo brankára Dominika Greifa je opäť rušno: Vymení Slovan za Mallorcu?

Odíde na tretí pokus? Dominik Greif (23), brankár futbalového Slovana Bratislava, by mohol ešte v tomto zimnom prestupovom období zmeniť dres.

Podľa medializovaných informácií verejnoprávnej televízie sa o jednotku belasých zaujíma RCD Mallorca, po sobote líder španielskej druhej ligy.

V ostrovnom klube, ktorý vlani vypadol z Primera División, by sa stretol s reprezentačným kolegom Martinom Valjentom, jedným z kľúčových postáv mužstva. Športový riaditeľ Slovana Richard Trutz pred odchodom tímu na sústredenie do tureckej Antalye priznal, že situácia okolo Greifa sa môže zmeniť zo dňa na deň.

„Jeho budúcnosť je otvorená. Raz určite skončí v silnejšej lige,“ odvetil diplomaticky. Nový Čas včera oslovil funkcionárov z vedenia belasých, do uzávierky však na výzvu ani jeden z nich nereagoval. Podľa zákulisných informácií by mohlo ísť o hosťovanie v drese RCD Mallorca do konca sezóny s opciou na odkúpenie v prípade postupu do La Ligy. Greif nechytal v sobotňajšom prípravnom zápase na sústredení v Beleku proti Dinamu Moskva.

Greif už prekročil úroveň slovenskej najvyššej súťaže. Na jeseň 2019 sa blysol výbornými výkonmi v Európskej lige. Ihneď to vyvolalo záujem anglických klubov Crystal Palace a Brighton. Minulý rok sa Domino Greif opäť nedostal z Tehelného poľa, keďže jeho zamestnávateľovi sa málili finančné ponuky Unionu Berlín či gréckeho PAOK Solún. Vyjde to až do tretice?