Lenka sprevádzala 90-ročnú babku na očkovanie: Zdesenie v nemocnici! Vnučka hovorí o neľudskom správaní

Ukážka toho, ako sa to nemá robiť. Lenka (40) opísala neľudské správanie personálu v nemocnici v Prešove, kam išla na očkovanie so svojou deväťdesiatročnou starkou.

Tá napokon ani vakcínu nedostala, lebo zo zdravotníckeho zariadenia musela odísť ešte pred očkovaním. Lenka (40) spolu s mamou pomohli svojej 90-ročnej starkej zaregistrovať sa na očkovanie, ktoré ju malo ochrániť pred koronavírusom. K dlhoočakávanej chvíli malo prísť minulú stredu. Problémy sa však začali už na vstupnej ceste.

„Stáli tam nejakí muži v reflexných vestách, ktorí kontrolovali príchodiacich. Keď sme im povedali, kam ideme, dali nám dve pásky na ruku. Na našu poznámku, že sme tri, odvetili, že to aj tak nebudeme potrebovať,“ vysvetľuje Lenka, ktorá potom zamierila do podzemia, kde je jeden z vchodov do nemocnice. „Vonku bolo sedem stupňov pod nulou, tak sme nechceli, aby babka vymrzla, snažili sme sa dostať čo najbližšie k vstupu.“

Stopka pred výťahom

Pri vstupe stál podľa Lenky nevrlý esbéeskár. Dovnútra ich nechcel pustiť pre chýbajúcu pásku. Napokon mu vysvetlili, čo sa stalo. „Kým sme sa dohadovali, babka začala mrznúť, lebo tam je prievan. Konečne nás pustil, tak sme zamierili k výťahom. Lenže tam nás nemocničná stráž nepustila. Vraj to je len pre imobilných a babka vládze chodiť,“ opisuje Lenka, ktorá sa musela zmieriť so situáciou. „Išli sme teda po schodoch. Síce len jedno poschodie, ale človeku v takých rokoch aj to dá zabrať,“ vraví sklamaná z prístupu k starkej v rokoch.

„Napokon sme prišli k očkovaciemu centru. Tam však bola veľká zima. Sedeli sme s babkou asi 10 minút, začala sa triasť od zimy, moja mama teda povedala, že ideme preč, nenechá babku prechladnúť, alebo schytať zápal pľúc,“ poznamenala mladá žena, ktorá dúfa, že sa jej babku ešte podarí zaočkovať na druhý pokus. „Skúsime to, ale neviem, či nás systém znova zaregistruje,“ uzavrela Lenka.

Reakcia nemocnice

Nemocnica tvrdí, že ak sa niečo podobné udialo, situácia ich mrzí. Zároveň prosia záujemcov o očkovanie, aby boli trpezliví. „Náš personál sa snaží každému vyjsť v ústrety. Nemocnica pripravila pre klientov informácie o očkovaní. Očkovacie centrum sa nachádza vo vstupnej časti monobloku. Dá sa tam dostať zvonku po schodoch alebo cez podjazd autom. Čas strávený v centre je individuálny. Závisí to od viacerých faktorov,“ uviedla Renáta Cenková, hovorkyňa Fakultnej nemocnice J. A. Reimana.