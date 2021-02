Elektrikári zo Stredoslovenskej distribučnej fungujú v špeciálnom režime: Naša bublina pripomína basu

Štyri mesiace žijú v bubline! V takomto špeciálnom režime fungujú dispečeri Stredoslovenskej distribučnej (SDD). Chlapi sa striedajú v izolácii po dvoch týždňoch a ako sami hovoria, vykúpením by bolo pre nich v tejto situácii očkovanie.

Bez dispečerov by skolabovalo úplne všetko. Štyri mesiace musia chlapi zo SDD fungovať v špeciálnom režime. V prevádzke majú centrálny aj záložný dispečing. „Zmeny sa striedajú po dvoch týždňoch a to tak, že každý musí absolvovať PCR test. Na výsledky čaká v karanténe v hotelovej izbe a až po negatívnom výsledku sa premiestňuje na dispečing, kde strávi dva týždne v bubline s kolegami,“ vysvetlil hovorca SDD Miroslav Gejdoš. Chlapi tak v práci aj spia, jedia, pozerajú televízor či upratujú.

„Nikdy sme si nemysleli, že sa dostaneme do takejto situácie. Sme izolovaní 14 dní od rodiny či okolia. Celý deň sme akoby na pracovisku,“ povedal dispečer Róbert Koóš, ktorý svoju funkciu vykonáva 25 rokov, no v takejto situácii sa ešte neocitol.

Podobá sa to na basu

Šesť mužov sa počas svojej zmeny s nikým iným nestretáva. Jedlo im vozia k dverám a na prechádzku môžu ísť len v rámci areálu, ktorý je oplotený ostnatým drôtom a strážený. „Najťažšie je to, že nikto z nás nie je naučený nič nerobiť po pracovnej dobe. Každý máme svoje záľuby a tu môžeme len jesť, spať alebo sa chvíľu prejsť povonku. Troška sa to asi podobá na basu,“ smeje sa vedúci zmeny Roman Čarnecký, ktorý hovorí, že bez humoru by to v bubline samí chlapi nezvládli. Výhoda je, že sa poznajú dlhé roky a vytvorili sa už medzi nami priateľstvá. „Problém máme pri pozeraní televízie, len keď lyžuje Vlhová, pretože tu je jeden Lipták,“ doplnil s úsmevom vedúci.

Pomohlo by očkovanie

Ak by dispečeri vypadli, malo by to vážny vplyv na distribúciu elektriny. Aj preto títo chlapi prešli rokmi tréningov. „Pre chod spoločnosti sú kľúčoví, aj keď sú v anonymite, no málokto si to uvedomuje,“ potvrdil hovorca. Podľa Čarneckého si ľudia uvedomujú, aká je elektrina dôležitá, až keď nefunguje. „Vtedy je každý nervózny. My zasa máme stresy, aby nevypadla elektrina v nemocniciach či chorým ľuďom,“ uviedol vedúci zmeny. Dispečerov mrzí, že sa na nich pri očkovaní zabúda. Neberú ich totiž v rámci kritickej infraštruktúry. Všetci sa pritom chcú dať zaočkovať, lebo by chceli zasa normálne žiť. Nevedia totiž, či to v bublinách psychicky vydržia až do leta.