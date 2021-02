Tínedžerka chcela chytiť bronz, ups, toto nevyšlo! Keď ju zbadáte, všetko pochopíte

Určite nejedna žena túži po krásnej snedej pokožke, ktorá sa však teraz nedá získať len tak ľahko. Iba 13-ročné dievča sa teda rozhodlo pre rýchle riešenie - falošné opálenie.

Ako uvádza denník DailyStar, dievča menom Keira Domachowski sa začalo poslednou dobou zaujímať viac o krásu, čo spočívalo v príležitostných pokusoch s rôznymi novými produktmi. Tentoraz však s výberom netrafila do čierneho. Ale takmer do čiernej farby sa rozhodne trafila. Keira zvolila na jej falošné opálenie prípravok, ktorý už v názve niesol slová "Tmavšie ako tmavé". To ju však neodradilo, priam naopak, okamžite sa bez váhania pustila do vyskúšania.

Celý výsledok natočila na video jej mama Carole Rees, ktorá svoju dcéru počula hystericky kričať po tom, ako sa uvidela v zrkadle. Ihneď zobrala do rúk mobil a zábery, ktoré natočila, stoja za to. Tínedžerka napochodovala do obývačky obalená v tmavej farbe, ktorá mala značiť krásnu hnedú opálenú pokožku. „Ó bože Keira, myslím, že je to trochu tmavšie, láska,” povedala Carole vo videu svojej dcére s cieľom príliš ju nezraniť. Výsledok však nevyzeral ani zďaleka v poriadku.

„Bola to katastrofa, vyzerala ako umpa-lumpa, nemohla som sa cez to preniesť. Jej tvár bola taká tmavá a zuby sa jej leskli. S jej bielymi zubami a bielym pyžamom to bol celkom kontrast,” priznala neskôr jej mama. Kiera vedela, že vyzerá strašne, keďže mame hovorila, nech sa na ňu nepozerá. Pomenovanie umpa-lumpa sa uchytilo a Kieru tak začali nazývať hneď viacerí ľudia. Dievča to však berie s úsmevom, keďže nakoniec sa jej farba podarila v sprche zmyť natoľko, aby jej falošné opálenie vyzeralo naozaj prirodzene.

Kiera bola dokonca neskôr s výsledkom spokojná a nebála by sa produkt použiť znova. Mama dievčaťa zdieľala video na sociálnej sieti Facebook, kde sa stalo virálnym a získalo v krátkej dobe vyše 2-tisíc zdieľaní, lajkov a komentárov. Vyjadrila sa dokonca aj firma, ktorá produkt vyrobila so slovami: „Samostatné opaľovanie je vynikajúcim prostriedkom pre zlepšenie nálady. Radi vyčarujeme úsmev na tvárach ľudí, pretože im pomôžeme cítiť sa sebavedomejšie!“