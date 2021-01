Ďuriš Nicholsonová posiela premiérovi odkaz: Zakopte už vojnovú sekeru

Poveriť krízového manažéra riadením pandémie by nebolo hanbou.

Zhodli sa na tom europoslanci Ivan Štefanec (KDH) a Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) v diskusnej relácii TA3 V politike. Štefanec uznal, že je to rozhodnutie premiéra a jeho koaličných partnerov, v prenesení zodpovednosti za riadenie pandemickej situácie na krízového manažéra však problém nevidí.

"Myslím si, že by to pomohlo v dnešnej situácii. Veď to nie je hanba, že sú krízoví manažéri a dostanú dôveru," skonštatoval europoslanec.

Obaja poukázali na to, že otázku prenesenia zodpovednosti hodnotia aj z pohľadu iných krajín a v spôsobe, ako zahraniční lídri komunikujú nepopulárne opatrenia. "Keď nemecká kancelárka Angela Merkelová oznamovala Nemcom tvrdý lockdown, bola tam pokora, argumenty aj povzbudenie, že je to len dočasné. Bolo to iné komunikovanie, ako keď príde premiér a povie, že ľudia to pokazili," poukázala Ďuriš Nicholsonová. Pripomenula tiež, že krajiny, ktoré zvládaju pandémiu, počúvajú odborníkov.

Europoslankyňa vyzvala premiéra Igora Matoviča (OĽANO), aby ukončil osobný spor s ministrom hospodárstva a vicepremiérom Richardom Sulíkom (SaS). Označila ho za detinský s tým, že konflikt bude mať len porazených.