Zlá vizitka pre vládu Igora Matoviča: To, čo vzišlo z prieskumu, premiéra nepoteší

Vláda by mala podať demisiu podľa 53 percent respondentov. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý pre Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS) uskutočnila agentúra Median SK od 22. do 27. januára na reprezentatívnej vzorke 1 008 ľudí.

Demisiu vlády nechce 41 percent opýtaných, šesť percent sa nevedelo alebo nechcelo vyjadriť. Prieskum ďalej ukázal, že 51 percent respondentov by podporilo referendum o predčasných parlamentných voľbách. Proti referendu je 43 percent a šesť percent nevyjadrilo ani súhlasnú ani nesúhlasnú odpoveď. Na referende by sa podľa prieskumu zúčastnilo 58 percent opýtaných, svoju účasť odmietlo 34 percent a osem percent sa nevyjadrilo. Prieskum agentúry Median SK sa zameral aj na dôveryhodnosť politikov. Najväčšiu dôveru slovenských občanov na úrovni 70 percent má opätovne prezidentka Zuzana Čaputová. Za ňou nasledujú minister hospodárstva Richard Sulík (39%), predseda strany Hlas - sociálna demokracia Peter Pellegrini (39%) a minister zdravotníctva Marek Krajčí (38%). Päticu najdôveryhodnejších politikov uzatvára minister školstva Branislav Gröhling (38%). Premiér Igor Matovič sa umiestnil na ôsmom mieste so ziskom 27 percent, predseda Národnej rady SR Boris Kollár je desiaty (21%). Snahy Smeru a Hlasu pochoval publicista pod čiernu zem: Hrozí pád vlády? Naopak, najvyššiu mieru nedôvery prejavili účastníci prieskumu lídrovi Kotlebovcov - Ľudovej strany Naše Slovensko Marianovi Kotlebovi (84%) pred predsedom Smeru - sociálnej demokracie Robertom Ficom (79%) a predsedom parlamentu Borisom Kollárom (73%).