V Rusku ide do tuhého: Na protestoch za prepustenie Navaľného zadržali vyše 1600 demonštrantov

Tisíce ľudí vyšli v nedeľu do ulíc miest po celom Rusku, aby druhý víkend po sebe žiadali prepustenie opozičného politika Alexeja Navaľného z väzby.

Aktivisti uviedli, že polícia na oficiálne nepovolených protestoch zadržala už viac ako 1600 ľudí, informovali agentúry AP a AFP. Organizácia OVD-Info, monitorujúca zatknutia počas hromadných protestov, eviduje 1643 zadržaných osôb v niekoľkých desiatkach miest vrátane 338 v Moskve, kde sa protestujúci zhromažďovali na rôznych miestach po tom, ako polícia uzavrela prístup do centra metropoly. V moskovskom centre úrady prijali bezprecedentné bezpečnostné opatrenia, keď uzavreli stanice metra v okolí Kremľa, prerušili autobusovú dopravu a nariadili zatvorenie reštaurácií a obchodov.

Polícia uzavrela aj námestie pri sídle Federálnej bezpečnostnej služby (FSB), kam Navaľného tím pôvodne zvolal demonštráciu. Tú preto preložili na iné námestie, kam sa následne presunuli aj početní policajti, ktorí náhodne odvádzali ľudí do policajných autobusov, približuje AP. Stovky ďalších demonštrantov však pochodovali v centre meste a kričali heslá ako "Putin, odstúp!" či "Putin, zlodej!". Miesto protestu museli Navaľného stúpenci zmeniť aj v Petrohrade. Jedna z najväčších demonštrácií sa konala v Novosibirsku, kde centrom mesta pochodovali tisíce ľudí. Zadržaných tam bolo okolo 90 účastníkov. Vo východoruskom Vladivostoku skončilo v putách viac než 100 osôb.

Stúpenci Navaľného, ktorého umiestnili do väzby pred dvoma týždňami po návrate z Nemecka po päťmesačnom zotavovaní sa z otravy, avizovali na túto nedeľu protestné akcie v približne 100 mestách. Počas demonštrácií z minulej soboty, ktoré boli najrozsiahlejšími v Rusku za celé roky, zadržali podľa aktivistov okolo 4000 osôb. Väčšinu neskôr prepustili, viacerým však dali pokuty alebo ich ponechali vo väzbe pre obvinenia z trestných činov. Ruské ministerstvo vnútra túto sobotu znova varovalo pred účasťou na nedeľňajších protestoch s tým, že účastníci môžu čeliť obvineniam z porušovania epidemiologických opatrení, no tiež účasti na hromadných výtržnostiach, za čo hrozí osem rokov väzenia, alebo násilia voči polícii s trestnou sadzbou do 15 rokov väzenia.

Polícia počas týždňa tiež vykonala sériu razií v bytoch a kanceláriách Navaľného rodinných príslušníkov, spolupracovníkov a jeho Fondu boja proti korupcii. V piatok súd v Moskve umiestnil na dva mesiace do domáceho väzenia jeho brata Olega, jeho poprednú spolupracovníčku Ľubov Soboľovú a troch ďalších ľudí pre obvinenia z porušenia epidemiologických obmedzení na minulotýždňových protestoch. Prokuratúra okrem toho žiadala, aby sociálne médiá blokovali výzvy na účasť na protestoch, dopĺňa AP.