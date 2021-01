Prípad stíhaného advokáta: Slovenská advokátska komora sa pridala k ústavnej sťažnosti vo vzťahu k jedinej veci

Slovenská advokátska komora (SAK) sa pridala k ústavnej sťažnosti advokáta Martina Ribára vo vzťahu k jedinej veci a to je formulovanie skutkovej vety pri jeho obvinení.

V rozhovore pre TASR to uviedol predseda SAK Viliam Karas. "Jeho obvinenie bolo formulované ako obvinenie v spojení s poskytnutím právnej rady klientovi. A preto sme požadovali nápravu," spresnil predseda. K ústavnej sťažnosti sa SAK pripojila takzvaným listom amicus curiae. "Nesúvisela s inými okolnosťami tohto prípadu. Nebolo by to ani namieste," dodal Karas. SAK nemá podľa neho z Ústavného súdu SR zatiaľ žiadne informácie o vývoji tejto sťažnosti.

Najvyšší súd SR 17. decembra 2020 rozhodol, že advokát Martin Ribár, zadržaný v októbri 2019 v rámci akcie Apač, zameranej voči skupine takáčovcov, zostáva vo väzbe. NS SR mu predĺžil väzbu o päť mesiacov do konca mája 2021. Martin Ribár sa podľa Iniciatívy advokátov za právny štát "previnil" tým, že obhajoval osoby v rámci organizovanej skupiny, ktorej členovia sú obvinení zo závažných trestných činov. Tvrdia, že doteraz nebol v rámci trestného konania predložený jediný vecný dôkaz o tom, že by konal nad rozsah výkonu advokácie.