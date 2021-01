Buchinger vyhral súboj o titul v prvom kole, Boráros pohľahol českému súperovi

Česká MMA bojovníčka Lucie Pudilová porazila na galavečere Oktagon 21 v Brne Martu Waliczekovou z Poľska 2: 1 na body a pripísala si jubilejnú desiatu výhru medzi profesionálmi.

V hlavnom titulovom zápase dokázal Slovák Ivan Buchinger poraziť v ľahkej váhovej kategórii do 70 kg už v prvom kole krajana Ronalda Paradeisera. Brazílčan Leandro Silva potom vyšiel víťazne z duelu s Alexom Lohorém z Francúzska.

Dvadsaťšesťročná Pudilová, jediná Češka so skúsenosťami z UFC, sa predstavila pod hlavičkou Oktagon druhýkrát a rovnako ako na začiatku decembra vyhrala na body. Duel s o sedem rokov starší Poľkou bol ešte vyrovnanejší než súboj sa Švédkou Corneliou Holmová. Podľa jedného z trojice rozhodcov dokonca prehrala. "Marta sľubovala, že je silná a naozaj bola. Chcem jej dať rešpekt. Bol to jeden z mojich najťažších postojárských zápasov a myslím si, že ma určite šupne dopredu," povedala Pudilová s tým, že sa vydala zo všetky sily. "Dala som do toho všetko zo seba, vôbec nič som si neschovala. Tretie kolo bolo veľmi fyzické, ale vedela som, že jej nemôžem dať ani minútu," podotkla rodáčka z Příbrami. Výhru si pripísala aj vychádzajúca česká hviezda ženského MMA Tereza Bledá, ktorá prinútila Poľku Judytu Rymarzakovú "odklepať" zápas už po 1:28 minúte prvého kola. Pred limitom a v prvom kole vyhral aj Metejt Peňáz, ktorý jasne porazil Romaina Debienneho z Francúzska.

Bledá aj Peňáz si v profesionálnej MMA pripísali druhú výhru v druhom zápase. Uspel aj Filip Macek, ktorý knockoutoval v 1. kole Konstadina ENEV z Bulharska a po siedmej výhre z posledných ôsmich zápasov sa priblížil titulovému zápasu organizácie v bantamovej váhe. V prestížnom česko-slovenskom súboji porazil po výbornom taktickom výkone Matúš Juráček Gábora Borárosa.

Organizácia Oktagon oznámila aj termín ďalšieho galavečera a jeho o titul zápas. V sobotu 27. marca sa v Brne podľa očakávania stretne o pás v strednej váhe Karlos Vémola s vyzývateľom Milanom Ďatelinkom.