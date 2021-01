Tvrdý krok amerického súdu: Budú detskí migranti deportovaní bez rodičov? Padol verdikt

Federálny odvolací súd v americkom dištrikte Kolumbia zamietol zákaz deportácií detských migrantov, ktorí sa do USA dostali prekročením južnej hranice s Mexikom bez sprievodu rodičov. V sobotu o tom informovala agentúra AP.

Všetci traja sudcovia, ktorí o zrušení zákazu v piatok tamojšieho času rozhodli, boli nominovaní bývalým prezidentom Donaldom Trumpom, pripomína AP. Zamietli tak rozhodnutie súdu nižšej inštancie z novembra, ktorý deportácie detí bez sprievodu rodiča či iného zákonného zástupcu zakázal.

Vláda exprezidenta Trumpa vlani v marci vydala nariadenie, na základe ktorého sa takmer každý cudzinec, ktorý sa do USA dostal prekročením hranice, musel vrátiť naspäť do svojej krajiny. Ako dôvod tohto nariadenia uviedla vláda obavy zo šíriacej sa pandémie koronavírusu SARS-CoV-2.

Počas mesiacov marec - november 2020 vyhostila americká vláda najmenej 8800 detí, ktoré sa do USA dostali samé. Celkovo za rovnaké časové obdobie vyhostila už takmer 200 000 ľudí vrátane dospelých či rodičov, ktorí do krajiny prišli spoločne so svojimi deťmi.

Migračná politika súčasného prezidenta USA Joea Bidena však má podľa jeho slov predstavovať výrazný odklon od prístupu bývalej administratívy. Biden už v prvý deň vo funkcii avizoval, že predstaví zásadnú reformu migračnej politiky, na základe ktorej by zhruba 11 miliónov ľudí, žijúcich v USA nelegálne, mohlo do ôsmich rokov získať americké občianstvo.