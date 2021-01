Bratislavčania na víťaznej vlne: Capitals zdolali aj Innsbruck

Hokejisti Bratislava Capitals zvíťazili v zápase 41. kola medzinárodnej IHL nad HC Tiwag Innsbruck 3:2.

O ich víťazstve rozhodol gólom v 58. minúte útočník Denis Hudec. Capitals sa víťazstvom bodovo dotiahli na siedmy Graz a na šiestu priečku strácajú 13 bodov. Nasledujúci zápas odohrajú v utorok 2. februára doma proti Grazu.

IHL - 41. kolo:

Bratislava Capitals - HC Tiwag Innsbruck 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Góly: 7. D. Hudec (Bubela, Guimond), 9. Culkin (Miklík, Kosticyn), 58. D. Hudec (Buc) - 11. Saucerman (Kromp), 55. Saucerman (Winkler, Saxrud)

Bratislava Capitals: Coreau - Chovan, Culkin, Boldižár, Guimond, Romančík, Šedivý, Ďurkech - Miklík, Hults, Kosticyn - Fortier, Higgs, Bubela - Hudec, Buc, Faith - Bezák, Mrázik, Köver - Šmida

HC Tiwag Innsbruck: McCollum - Saucerman, Racine, Lattner, Danielsen, Bar, Wetzelsberger - Sideroff, Christoffer, Ciampini - Gerlach, Girard, Herr - Jennes, Winkler, Kromp - Paulweber, Ludin, Mader

V prvej tretine mali oba tímy niekoľko sľubných možností otvoriť skóre, no podarilo sa to hosťom. Hráči Capitals najskôr nevyužili presilovku a krátko na to pykali, keď obranca Saucerman prestrelil všetko vrátane brankára Coreaua - 0:1.

Dôležitý moment priniesla presilovka domácich v 26. minúte. V nej najskôr domácim unikol Girard, ktorého strela sa skončila na žŕdke Coreauovej bránky a krátko na to Hudec zužitkoval prihrávku Bubelu - 1:1. O dve minúty už Capitals viedli, keď Culkin využil dôraz v okolí bránkoviska a prekonal McColluma - 2:1. V závere druhej časti sa hostia dostali aj k presilovke o dvoch hráčov, no obrana Capitals situáciu zvládla.

V 44. minúte sa už hostia radovali z vyrovnania, ale dosiahli ho do posunutej bránky, takže skóre sa nezmenilo. Domáci následne ubránili aj dve oslabenia, ale strelecká aktivita Innsbrucku napokon slávila úspech. V 55. minúte Saucerman dokončil akciu hostí, keď pohotovou dorážkou prekonal Coreaua - 2:2. V 57. minúte síce Bubela ešte nevrátil náskok svojmu tímu, no napokon zostali tri body v Bratislave. Rozhodol o tom Hudec, ktorý v úniku dvoch proti jednému využil prihrávku Buca - 3:2. Hostia skúsili aj hru bez brankára, ale bez želaného efektu.