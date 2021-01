Vzorky na Covid-19 odoberali ostošesť: Pretestovali červené okresy

Opäť sa vo veľkom testovalo. Posledný celoplošný skríning odhalil, ktoré okresy sú zamorené COVID-19 a kde je situácia o čosi lepšia.

Lenže v piatok mnohých prekvapila správa, že pôvodne zelené Bratislava a Nitra s výsledkom 1,3 a 1,1 percenta pozitívnych patria napokon k horším okresom a Liptovský Mikuláš s Dolným Kubínom sa zasa prefarbili dozelena, no nič sa pre nich nezmenilo. Ako sa teda testovalo v červených oblastiach?

Dobrovoľne v Nitre aj v Bratislave

Preradenie Nitry medzi červené okresy vyvolalo mierny chaos. „V utorok sme sa dozvedeli jedny čísla, v stredu ďalšie, aby sme sa z piatkovej tlačovej konferencie dozvedeli, že sme sa prepadli medzi horšie okresy. Takto si zahrávať s ľuďmi je absolútne necitlivé a neprípustné, nech už pochybil ktokoľvek,“ reagoval primátor Marek Hattas. Nakoniec sa testovalo dobrovoľne, rovnako tak aj v Bratislave. Minister zdravotníctva Marek Krajčí ho však vrelo odporúčal, pretože situácia v nemocniciach v hlavnom meste je kritická. Navyše, v Bratislavskom kraji rastie počet hospitalizovaných.

V Trnave išlo všetko hladko

Červená Trnava zvýšila počas víkendu počet odberových miest na 30. V sobotu odobrali vzorky 5 715 ľuďom. „Bolo 64 pozitívnych, čo predstavuje pozitivitu 1,12 percenta,“ povedal primátor Peter Bročka s tým, že išlo antigénové testy. Minulý týždeň zaznamenali 1,27 percenta pozitívnych z 22 642 ľudí, čo predstavuje 288 ľudí.

Zvolenčania mali len sobotu

Minulý víkend bolo pozitívnych 1,04 % ľudí, a tak sa tam skríning zopakoval. Zostavili 24 odberových tímov na 12-ich miestach a dopoludnia otestovali 5 213 ľudí. Z nich bolo 38 pozitívnych. Vedenie mesta však rozhodlo, že 12 odberových miest a jedno mobilné miesto pre mestské časti Zolná a Lukové budú k dispozícii len počas soboty. „Mnohí sa na mňa obrátili, prečo je testovanie len v sobotu. Nastavili sme ho na základe nízkej účasti z uplynulého víkendu,“ ozrejmila primátorka Lenka Balkovičová.

V zamorenej Dobšinej zodpovedný prístup

Dobšiná (okr. Rožňava) sa nachádza v skupine horších okresov. Za týždeň tam zistili viac ako 80 pozitívnych. A približne rovnaký počet stihli v sobotu do popoludňajších hodín aj otestovať. Prišiel aj študent Michal Nehrer (19). „Je to môj deviaty test. Niektoré boli preventívne, ďalšie kvôli povinnému príkazu, aby som mohol chodiť von. Neviem, prečo sa to u nás tak zhoršilo,“ povedal.