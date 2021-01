Cesta vakcíny od príchodu do nemocnice až po jej podanie: Takto prebieha očkovanie proti COVID-u!

Najpoužívanejším slovom posledných týždňov je vakcína. Od momentu, keď na celom svete odštartovalo očkovanie proti ochoreniu COVID-19, sa veľa ľudí nevie dočkať vakcíny.

Cesta očkovacej látky od výrobcu až do tela konkrétneho človeka je pritom dlhá. Vďaka lekárnikom z nemocnice v Komárne a vysvetleniu vedúcej farmaceutky Hajnalky Komjáthy prinášame postup, ako príprava očkovacej látky prebieha krok za krokom. V tomto prípade ide o vakcínu Comirnaty od firmy Pfizer.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Zásielku s vakcínami privezú zväčša špeciálni kuriéri priamo od výrobcu do priestorov nemocničnej lekárne. Vakcíny sú zabalené do prepravného termo-obalu, tzv. softboxu. Ten sa musí opatrne otvoriť.

Nezistili priame väzby medzi úmrtiami a vakcínou

Vakcína proti COVID-19 od spoločností Pfizer/BioNTech nemá žiadnu súvislosť s nahlásenými úmrtiami po zaočkovaní a neboli zistené ani jej ďalšie nové vedľajšie účinky. Uviedla to v piatok na svojom účte Európska agentúra pre liečivé prípravky (EMA). Liekový regulačný úrad EÚ spresnil, že uvedené informácie poskytuje na základe aktualizácie vedeckých údajov získaných od konca decembra, keď bola vakcína uvedená na európsky trh. „Získané údaje sú v súlade so známym bezpečnostným profilom vakcíny, neboli zistené nijaké nové vedľajšie účinky,“ uvádza sa v tlačovej správe. Z jej textu vyplýva, že správy o príležitostných závažných alergických reakciách nepresahovali rámec toho, čo sa už o tomto „známom vedľajšom účinku“ zistilo predtým. EMA zároveň upozornila, že odborníci z jej bezpečnostného výboru sa zaoberali úmrtiami, ktoré boli spájané s vakcínou od spoločnosti Pfizer/BioNTech, vrátane viacerých prípadov smrti starších zaočkovaných ľudí. Agentúra dospela k záveru, že pri týchto úmrtiach nebola preukázaná súvislosť s očkovacou látkou Comirnaty a tieto ojedinelé prípady nie sú dôvodom na obavy o bezpečnosť uvedenej očkovacej látky.

1. Príchod vakcíny

Otvoriť galériu 1. Príchod vakcíny Zdroj: Nemocnica Komárno, iStock

Zásielku s vakcínami privezú zväčša špeciálni kuriéri priamo od výrobcu

do priestorov nemocničnej lekárne. Vakcíny sú zabalené do prepravného

termoobalu, tzv. softboxu. Ten sa musí opatrne otvoriť.

2. Inaktivácia a úschova

Otvoriť galériu 2. Inaktivácia a úschova Zdroj: Nemocnica Komárno, iStock

Musí sa inaktivovať takzvaný datalogger, ktorý zaznamenáva teplotu počas celej dopravy od výrobcu až do nemocničnej lekárne. Vakcíny

sú uschovávané pri teplote -80 °C, ktorú zabezpečuje suchý ľad.

3. Zaznamenávanie

Otvoriť galériu 3. Zaznamenávanie Zdroj: Nemocnica Komárno, iStock

V prípade vakcín je potrebné presne zaznamenať dátum exspirácie a číslo šarže.

4. Čo je vnútri

Otvoriť galériu 4. Čo je vnútri Zdroj: Nemocnica Komárno, iStock

V jednom originálnom balení sa nachádza 195 ampuliek, odborne nazývaných vialka.

5. Uchovávanie

Otvoriť galériu 5. Uchovávanie Zdroj: Nemocnica Komárno, iStock

Vakcíny sa následne uchovávajú v lekárni v špeciálnej mrazničke pri teplote -80 °C.

6. Pred prípravou

Otvoriť galériu 6. Pred prípravou Zdroj: Nemocnica Komárno, iStock

Vakcíny pred prípravou umiestnia do špeciálnej chladničky, v ktorej sú uložené pri teplote od 2 do 8 °C maximálne 5 dní. Každá vialka je označená dátumom a presným časom, keď bola z mrazničky preložená do

chladničky.

7. Príprava vakcín

Otvoriť galériu 7. Príprava vakcín Zdroj: Nemocnica Komárno, iStock

Deje sa v nemocničnej lekárni na oddelení prípravy liekov v laminárnom boxe. Vakcíny sa premiestnia z chladničky do tohto boxu a tu sú pri izbovej teplote. ,,Každú liekovku 10-krát opatrne prevrátime, následne pridáme 1,8 ml roztoku chloridu sodného. Aby sa v liekovke vyrovnal tlak, natiahneme 1,8 ml vzduchu do prázdnej injekčnej striekačky, ktorou sa vstreklo rozpúšťadlo. Každú liekovku potom označíme dátumom a presným časom. Injekčná liekovka po nariedení obsahuje 2,25 ml, z ktorých je možné pripraviť 6 dávok vakcín po 0,3 ml. Pomocou modrej ihly natiahneme 0,3 ml dávky očkovacej látky do injekčnej striekačky. Očkovacia dávka je pripravená,“ povedala Hajnalka Komjáthy.

8. Presné dáta

Otvoriť galériu 8. Presné dáta Zdroj: Nemocnica Komárno, iStock

Každú striekačku označia presným časom prípravy a šaržou. Tieto údaje má každý klient zaznamenané v doklade o očkovaní.

9. Registrácia pred očkovaním

Otvoriť galériu 9. Registrácia pred očkovaním Zdroj: Nemocnica Komárno, iStock

Dôležitá súčasť pred podaním vakcíny.

10. Podanie vakcíny

Otvoriť galériu Podanie vakcíny Zdroj: Nemocnica Komárno, iStock

Comirnaty mRNA očkovacia látka proti COVID-19 je po nariedení podávaná intramuskulárne ako cyklus 2 dávok (každá má 0,3 ml) s odstupom najmenej 28 dní, pričom uprednostňované miesto podania je deltový sval ramena.