Cibulkovej problémy so zákonom: Za čo konkrétne dostala pokutu?

Opäť si zavarila! Dominika Cibulková (31) musela riešiť ďalšiu nepríjemnú udalosť. Tentoraz ju totiž nachytala hliadka mestskej polície, ktorá sa dokonca rozhodla bývalú tenistku pokutovať.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Dominika sa snažila len nedávno žehliť megaškandál s prednostným očkovaním proti ochoreniu COVID-19 na Kramároch,V sobotu sa podľa informácií Bratislavských novín rozhodla ísť do Sadu Janka Kráľa vyvenčiť svojho psa.

Prechádzka sa však zvrtla úplne iným smerom, ako zrejme sama Cibulková plánovala. Dostala sa totiž do hľadáčika hliadky mestskej polície, ktorá si všimla, že Dominika nemá psa na vôdzke, za čo sa jej policajti rozhodli dať pokutu. Tú na mieste zaplatila. „D. C. bola riešená za porušenie všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov,“ vyjadril sa hovorca bratislavskej mestskej polície Peter Pleva a dodal, že za toto porušenie je možné uložiť pokutu do výšky 30 eur.

Všeobecne záväzné nariadenie hovorí, že v Sade Janka Kráľa nie je povolené mať voľne pusteného psa. O zákaze voľného pohybu psov informujú aj tabule, ktoré sú pri vstupe do parku neprehliadnuteľné.