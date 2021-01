Varovanie WHO: Dôvod, pre ktorý môže mať pandémia dlhšie trvanie!

Rozhodnutie Európskej únie o kontrole exportu vakcín vyrobených v rámci bloku môže prispieť k dlhšiemu trvanie koronavírusovej pandémie.

Vyhlásil to v sobotu šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ako dodal „vakcinačný nacionalizmus“ okrem negatívnych ekonomických dôsledkov predstavuje aj „katastrofické morálne zlyhanie“, ktoré ďalej prehĺbi globálnu nerovnosť. Najvyšší predstaviteľ WHO vystúpil v rámci Svetového ekonomického fóra. Podujatie sa zvyčajne koná vo švajčiarskom Davose. Tento rok si však pandémia vyžiadala jeho presun do virtuálnej sféry.

EÚ zavádza kontrolu exportu koronavírusových vakcín v rámci sporov o viaznuce dodávky s farmaceutickými firmami. Takzvaný transparentný mechanizmus umožňuje členským štátom nepovoliť vývoz vakcín, pokiaľ ich výrobcovia nedodali zmluvne stanovené objemy.

V centre sporu je spoločnosť AstraZeneca. S ňou sa únia vlani dohodla na kúpe 400 mil. kusov vakcín, ktoré firma vyvinula v spolupráci s Oxfordskou univerzitou. V piatok Európska lieková agentúra (EMA) schválila jej použitie v prípade všetkých dospelých osôb. Spoločnosť však už skôr oznámila, že vzhľadom na ťažkosti v jednom z jej európskych závodov dodávky v prvom štvrťroku 2021 zredukuje o zhruba 60 percent.

Vývozné reštrikcie sa podľa portálu bbc.com týkajú asi stovky krajín vrátane Veľkej Británia, USA, Austrálie a Kanady. Mnohým iným, medzi nimi aj chudobnejším štátom, však Brusel z opatrenia udelil výnimku.

EÚ v piatok oznámila plán obnoviť kontroly na hranici so Severným Írskom. Krok mal zabrániť vývozu vakcín z jej územia do ďalších častí Veľkej Británie. To by znamenalo otvorenie brexitovej dohody, ktorá garantuje otvorenú hranicu medzi Írskom ako členským štátom únie a Severným Írskom ako súčasťou Spojeného kráľovstva. Po vlne kritiky z Londýna, Dublinu aj viacerých členských štátov EK od tohto zámeru upustila.