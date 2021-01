Pozitívne správy z Česka: Klesá u nich počet nakazených a hospitalizovaných na koronavírus

V Česku v piatok pribudlo 8010 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom.

Bol to podobný počet ako vo štvrtok, v porovnaní s predchádzajúcim piatkom to bolo o 447 prípadov menej. Chorých s covidom-19 je v súčasnosti 104.099. Vyplýva to z údajov na webe ministerstva zdravotníctva.

Počet hospitalizovaných s covidom v piatok oproti štvrtku klesol o 162 na 5812 prípadov. V ťažkom stave bolo 947 pacientov, najmenej od 3. januára. V mezitýdždňovom porovnaní bolo v piatok v nemocniciach o 518 ľudí s koronavírusom menej.

Laboratóriá v Česku vykonali v piatok cez 27.000 antigénových a cez 30.000 PCR testov na koronavírus. Približne štvrtina z novo testovaných ľudí mala pozitívnu vzorku. Bolo tej menej ako v predchádzajúcich troch dňoch.