Zázrak v čínskej ZOO: Lucky prišiel na svet cisárskym rezom

Má mesiac a zvedavo sleduje okolitý svet z inkubátora. Lucky, mláďa gibona zrastoprstého, prišiel na svet v zoologickej záhrade v čínskom Nankingu.

Opatrovatelia museli narýchlo prizvať tím odborníkov a tí sa rozhodli pre cisársky rez. Operácia trvala 70 minút, všetko však dopadlo dobre a mláďatko aj jeho matka Purba sú v poriadku.

Lucky sa rád hrá s froté prikrývkami a tiež s plyšovým medvedíkom, ktorého mu opatrovatelia zavesili do inkubátora. Macko je síce maličký, no od malého gibona stále dvakrát väčší. Ak by ste chceli mať takéto malé čudo doma, nie je to dobrý nápad. Po prvé, keď vyrastie, je gibon zrastoprstý nesmierne hlučný.

Za to, že dokáže revať takmer nepredstaviteľnou hlasitosťou, môže špeciálny rezonančný vak. Ten sa pri tejto jeho obľúbenej aktivite nafúkne až tak, že je väčší ako hlava svojho majiteľa. Čo je ešte dôležitejšie, obchod s mláďatami gibona zrastoprstého je doslova postriekaný krvou.

Na to, aby sa rodina v Pekingu či v Paríži mohla tešiť z exotického domáceho zvieratka, vždy doplatí životom jeho matka. Vlády v Indonézii, Malajzii a Thajsku, kde tieto zvieratá žijú, sú proti krutým praktikám lovcov bezzubé.