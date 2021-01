Vo februári príde 210-tisíc dávok vakcín od AstraZeneca: Ide o menšie množstvo, ako bolo dohodnuté

Vo februári by malo na Slovensko prísť 210.000 dávok vakcíny proti novému koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca.

Prvá dávka má prísť na Slovensko v nedeľu 7. februára. Seniorov zrejme nimi očkovať nebudú. Oznámil to minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO) na piatkovej tlačovej konferencii. Pripomenul, že ide o menšiu tranžu, ako bola pôvodne dohodnutá, Slovensko malo dostať z objemu, ktorý vyrokovala Európska únia, 360.000 dávok.

"Európska komisia bude tlačiť na firmu, aby naplnila svoje deklarované prísľuby, uvidíme, ako to bude," povedal Krajčí. Naznačil, že vakcína od britskej firmy by mala byť určená vekovo mladším. "Vakcína bola zatiaľ testovaná na ľuďoch do 55 rokov s dobrými výsledkami, niektoré krajiny uvažujú, že ich nebudú používať pri ľuďoch vo vyššej vekovej kategórii. Ja uvažujem rovnako," priznal minister. "Keď dodávka príde, predpokladám, že otvoríme ďalšie kategórie očkovaných skupín," oznámil.

Informoval, že na Slovensku sa doteraz aplikovalo dostupnými vakcínami 130.621 dávok, zaočkovalo sa 123.999 osôb, preočkovaných pacientov je 6622. Vakcinácia sa realizuje v 66 nemocniciach v rámci 37 vakcinačných centier. "Budúci týždeň pribudne ďalších 15, takže budeme mať 52 týchto vakcinačných centier," dodal Krajčí s tým, že sa naplní vízia mať na prelome januára a februára približne 50 vakcinačných centier.

Európska agentúra pre lieky (EMA) v piatok podmienečne schválila na použitie v členských štátoch EÚ vakcínu proti ochoreniu COVID-19 od farmaceutickej spoločnosti AstraZeneca. Lieková agentúra to oznámila na svojom účte na Twitteri.