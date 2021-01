Diana žije v Izraeli, ktorý chce poraziť Covid-19 ako prvý: Tu očkujú doslova ako na bežiacom páse!

Chcú byť prví! Zdá sa, že Izrael je v boji s COVID-om najúspešnejší na svete. Kým u nás na Slovensku sa vo veľkom testuje a vakcínu dostávajú zatiaľ ľudia v prvej línii a seniori, počet zaočkovaných v Izraeli sa už približuje k trom miliónom.

Vakcínu teraz dostávajú ľudia nad 40 rokov a mládež vo veku od 16 do 18 rokov. Ako zvláda Izrael túto náročnú logistickú operáciu? Novému Času o tom porozprávala Bratislavčanka Diana Weinberg (33) žijúca v Tel Avive, ktorá sa k vakcíne dostala ako náhradníčka.

Diana (33) pochádza z Bratislavy, no už 10 rokov žije v Izraeli. „V rámci svojej práce pomáham potomkom preživších holokaust z Československa s administratívou ohľadne českého a slovenského občianstva a aj celkovo Slovákom po celom svete získať pre svoje deti slovenský pas,“ vraví Diana s tým, že pred prepuknutím pandémie cestovala medzi Slovenskom, Českom a Izraelom takmer každý mesiac. Koronavírus však zasiahol aj do jej života. Kvôli nemu zmeškala pohreb vlastného dedka.





Osveta a systém registrácie

Izrael do boja so zákernou nákazou nasadil tie najúčinnejšie zbrane - najprv najtvrdší lockdown na svete a teraz očkovanie. Momentálne sa tu očkujú ľudia nad 40 rokov a mladí od 16 do 18 rokov, no Diane sa k vakcíne podarilo dostať pred tromi dňami. No nepredbiehala sa. Na rad sa dostala ako náhradníčka.