Veľké ryby v hľadáčiku NAKA: Prečo obvinili Brhela aj Imreczeho!

Ďalšie veľké ryby skončili v putách! V piatok skoro ráno zazvonili policajti z NAKA u exšéfa Finančnej správy Františka Imreczeho (48) a u ďalších, ktorých následne zadržali a obvinili. Ide o akciu s názvom Mýtnik, ktorá súvisí s korupciou a machináciami pri verejnom obstarávaní.

K razii došlo krátko nato, čo si pustil jazyk na špacírku Imreczeho viceprezident Daniel Čech, ktorý sedí vo väzbe už takmer dva mesiace.

S Imreczem sa spájajú viaceré kauzy, ako napríklad tajné nakupovanie IT systémov bez oficiálnych tendrov či podhodnotené preclievanie textilu z Ázie. V čase Imreczeho šéfovania Finančnej správe bolo podozrivo zastavené vyšetrovanie vratky DPH pre firmu Ladislava Bašternáka. Bývalá pracovníčka daňového úradu v tom čase tvrdila, že prípad nebol prešetrený aj pre tlak z jeho strany.

On obvinenia odmietal a vysvetľoval, že všetko bolo v súlade so zákonom. Imre­czeho zadržali v piatok a odviedli ho na Prezídium Policajného zboru. „Národná kriminálna agentúra zadržala počas akcie s krycím názvom Mýtnik bývalého funkcionára Finančnej správy a ďalších osem osôb v súvislosti s korupciou a machináciami pri verejnom obstarávaní,“ povedal hovorca polície Michal Slivka.

Nabonzoval ho bývalý podriadený?

Od decembra minulého roka sedí vo väzbe Imreczeho bývalý podriadený Daniel Čech, ktorý začal s políciou spolupracovať. Práve s jeho výpoveďou môže súvisieť akcia Mýtnik, pri ktorej bol okrem Imreczeho obvinený aj oligarcha Jozef Brhel. Ide o bývalého poslanca strany HZDS a neskôr blízkeho človeka Smeru. Brhela sa zadržať nepodarilo, pretože by sa mal podľa Denníka N nachádzať na ostrove v Atlantickom oceáne.

Hovorca Brhela uviedol, že všetky obvinenia, ktoré sú postavené len na výpovediach kajúcnikov, odmieta. „Navyše v IT sektore, ktorého sa podľa medializovaných informácií obvinenia majú týkať, už nepôsobí viac ako desať rokov,“ dodal hovorca s tým, že sa vráti na Slovensko, keď bude vyzvaný. Zadržať chceli aj podnikateľa Michala Suchobu, no zdržiava sa v Spojených arabských emirátoch.

Brhel sa spomína už dlhšie v súvislosti so Smerom. Jeho meno padlo aj v údajnom spise SIS Gorila. „Haščák vymenúva 5 akcionárov Smeru: Juraj Široký, Vladimír Poór, Martin Glváč (Fedor Flašík), Jozef Brhel a Ivan Kiňo. Okrem Glváča a Brhela (Haščák ho ako jediného osobne nepozná) sú to všetko neschopní ľudia,“ píše sa v ňom o stretnutí Haščáka s Malchárkom. Fico po zadržaní Imreczeho reagoval len otázkou, že čo on s tým má a označil to za politickú objednávku.

O chode Finančnej správy mohol byť dobre informovaný aj Imreczeho další podriadený - Ľudovít Makó. Ide o kajúcnika z akcie Božie mlyny, ktorý prehovoril o viacerých nečestných praktikách, pričom svoje svedectvá vymenil za slobodu, ktorú si užíva už niekoľko mesiacov. Či vo svojich výpovediach spomenul aj Imreczeho, zatiaľ nie je jasné. Akcia Mýtnik pokračovala v piatok aj v luxusnom hoteli v Bratislave, ktorý je spájaný s oligarchom Jurajom Širokým, no kancelárie tam má aj Brhel.

Koho zadržali

František Imrecze (bývalý šéf Finančnej správy)

Peter Brhel (brat mecenáša Smeru Jozefa Brhela)

Milan Grega (bývalý šéf IT Finančnej správy)

Jana Rovčaninová (konateľka spoločnosti Allexis, ktorú vlastní Michal Suchoba)

Pavol Boško

celkovo deväť ľudí

Jozef Brhel a Michal Suchoba sú obvinení, no zadržať sa ich nepodarilo, pretože sú v zahraničí

František Imrecze (48)

Bývalý riaditeľ Finančnej správy

Bol nominantom strany Smer-SD a priamym podriadeným exministra financií Petra Kažimíra, ktorý v súčasnosti šéfuje Národnej banke Slovenska.

Za jeho vedenia správa zastavila vyšetrovanie vratky DPH pre firmu odsúdeného podnikateľa Ladislava Bašternáka a nakupovala drahé IT systémy. Niektoré boli zaobstarané tajne, bez oficiálnych tendrov.

Rezignoval po kauze colných podvodov, ktoré sa týkali podhodnoteného preclievania textilu z Ázie. Na problém upozornil aj Európsky úrad pre boj proti podvodom.

V piatok ho zadržali pre podozrenia z korupcie a machinácií pri verejnom obstarávaní.

Od decembra sedí vo väzbe aj jeho viceprezident Daniel Čech, ktorého zadržali pri akcii Judáš. Ten sa rozhodol spolupracovať.

Jozef Brhel (59)