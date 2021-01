Na Slovensko príde vakcína č. 3, okrem plusov má aj mínusy: Najčastejšie nežiaduce účinky

Európska lieková agentúra podmienečne schválila vakcínu od AstraZeneca. Jej hlavnou výhodou je, že sa nemusí skladovať pri takých nízkych teplotách. Má však nižšiu účinnosť ako vakcíny od Pfizeru či Moderny. Teraz vakcínu musí schváliť ešte Európska komisia, tá sa však spolieha na rozhodnutie liekovej agentúry.

Ak ju odobrí, na Slovensko príde minimálne 3,6 milióna dávok, ktoré už máme zazmluvnené. Prvé by mali prísť 21. februára. Namiesto 485 177 by sme ich však mali v prvej fáze doviezť len 210 000. Poslanec Ondrej Dostál zverejnil plán dodávky.

„Konečne máme verejne dostupnú odpoveď na otázku, ako by k nám mali prúdiť dodávky vakcín priebežne počas roka. Určite to presne tak nebude, lebo dodávky nejdú podľa plánu a nevieme, ako budú prichádzať, ale dôležité je vedieť aspoň to, ako by mali,“ uviedol Dostál.

Vakcína je určená pre dospelých od 18 rokov a spĺňa všetky požiadavky na bezpečnosť, účinnosť a kvalitu. Jej bezpečnosť bola preukázaná vo všetkých štyroch klinických skúšaniach. Podáva sa v dvoch dávkach s odstupom 4 až 12 týždňov.

„V čase akútnej potreby očkovania prináša táto vakcína výhody skladovania a transportu v chladovom reťazci a rozširuje portfólio registrovaných vakcín. Vo vekovej skupine 18 až 55 rokov je vakcína jednoznačne bezpečná a účinná,“ vysvetlila riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzana Baťová. K najčastejším nežiaducim účinkom patria: bolesť a citlivosť v mieste vpichu, horúčka, nevoľnosť, bolesť hlavy, únava či zimnica. Väčšinou ide však o mierne a krátkodobé príznaky.