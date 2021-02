Umelec Tomáš tvorí z včelieho vosku: Na kráľovnej Nefertiti pracovalo 60-tisíc včiel!

Na výrobe kráľovnej Nefertiti pracovalo 60-tisíc včiel. Nadaný Tomáš Libertíny (42), ktorý v súčasnosti žije v Rotterdame v spolupráci s Včelím kRajom vytvoril v časti Liešnica pri Kokave nad Rimavicou (okr. Poltár) unikátnu sochu manželky faraóna Achnatona.

Včely sa však podieľali aj na iných dielach tohto umelca, ktorý aktuálne vystavujev Rademakers Gallery v Amsterdame.

Holanďania sa môžu v týchto dňoch pokochať jedinečnou novou bustou kráľovnej Nefertiti zo starovekého Egypta, na ktorej spolupracovali aj slovenské včely. S ich využitím na tvorbu umeleckých diel má už umelec Tomáš Gabzdil Libertíny (42) dlhoročné skúsenosti a svoje unikátne výtvory vystavoval po celom svete.

„Nám sa jeho umenie veľmi zapáčilo, a tak sme ho už dávnejšie oslovili. Naša spolupráca sa začala v roku 2019, vlani to však bolo aktívnejšie. Na ňom je však celá umelecká časť, my tvoríme technickú základňu,“ povedal včelár David Turčáni z Včelieho kRaja. Dodal, že postup pri vytváraní umeleckých diel pomocou včiel je autorovým tajomstvom. Šikovný včelár prezradil len to, že umelec najskôr pripraví 3D model, okolo ktorého neskôr včely vytvoria svoje voskové šesťhranné bunky plástov.

„U nás má vlastnú umeleckú včelnicu. Keď kvôli pandémii nemohol prísť, kontrolovali sme projekt my podľa jeho inštrukcií,“ ozrejmil David. Nefertiti mohli návštevníci Kunsthal v Rotterdame obdivovať už pred dvomi rokmi v lete ako živú inštaláciu, na ktorej včely pilne pracovali. Následne bola busta dokončená v Kokave nad Rimavicou. Aktuálne je vystavená v Rademakers Gallery v Amsterdame. Okrem nej vytvárali včielky v Kokave ešte ďalších 5 sôch, z ktorých boli dokončené tri.

„Sochy vznikajú pár týždňov až mesiacov. Na kráľovnej Nefertiti pracovali naše včely dva mesiace. Závisí to od sily včiel, ich zdravotného stavu, ale aj od počasia či teploty,“ vysvetlil Turčáni s tým, že s nadaným umelcom sa už dohodli na ďalšej spolupráci.

Ako vzniká busta

1. Najprv sa urobil 3D model busty

2. Okolo modelu včely vytvorili plásty z vosku

3. Hotová busta Nefertiti