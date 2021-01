Obrovský zármutok v Dobšinej! Eva prišla o milujúceho manžela, tri deti stratili otca: Nakazil sa Ján († 37) v službe?

Obrovský smútok na Gemeri! Ján Červenák († 37) bol v Dobšinej (okr. Rožňava) všeobecne uznávanou autoritou a v miestnej rómskej komunite sa ako člen poriadkovej hliadky staral o bezpečnosť.

Napriek tomu, že bol aktívnym športovcom, COVID-19 naňho zaútočil takou silou, že mu v stredu podľahol. V rodine Červenákovcov prežívajú veľký žiaľ. Po členovi Miestnej občianskej poriadkovej služby zostala manželka Eva (35) a tri deti - Jana (17), Martin (15) a Ján (9). „Je to hrozné, pretože život mal pred sebou a veľa toho ešte chcel dokázať,“ smutno hovorí vdova Eva, ktorá práve dnes pochová milovaného muža.

. Najprv mal vysoké teploty, trvalo to niekoľko dní. Liečil sa doma, ale potom čoraz viac kašľal a aj vracal. Ťažko sa mu dýchalo a záchranka ho musela odviezť do rožňavskej nemocnice. Bol tam až dva týždne a celý čas som ho ani nevidela, lebo stále platí zákaz návštev.“Dovtedy úplne zdravému mužovi sa zdravotný stav stále zhoršoval. „Ťažko sa mu dýchalo.Miloval stolný tenis. Teraz nám všetkým veľmi chýba!“ dodala Eva. Dobšinský vajda Marián Bubenčík si na kamaráta spomína takto: „Spoločne sme hrávali súťažne pingpong, ktorý bol jeho veľkým koníčkom. Je to obrovská strata, pretože Janko mal rád život.