Portugalsko schválilo eutanáziu: Osoby, ktoré o ňu požiadajú, musia splniť prísne podmienky

Portugalský parlament v piatok schválil zákon legalizujúci eutanáziu. Informovala o tom agentúra Reuters. Portugalsko sa tak podľa agentúr stalo siedmou krajinou na svete, ktorá trpiacim smrteľne chorým ľuďom poskytuje možnosť ukončiť život za odbornej asistencie lekára.

Schválený zákon umožňuje, aby osoby staršie ako 18 rokov požiadali o pomoc pri ukončení života, ak sú smrteľne choré a trpia "trvajúcou" a "neznesiteľnou" bolesťou. Podmienkou však je, že títo ľudia nesmú byť považovaní za duševne nespôsobilých k takémuto rozhodnutiu. Uvedená možnosť asistovaného úmrtia sa vzťahuje iba na portugalských občanov a na osoby s legálnym pobytom v krajine. Cieľom tohto ustanovenia je zabrániť ľuďom, aby do Portugalska jazdili so zámerom ukončiť život s lekárskou asistenciou. Aby zákon povoľujúci eutanáziu vstúpil do platnosti, musí ho ešte podpísať konzervatívny prezident Marcelo Rebelo de Sousa. Šéf štátu už dopredu sľúbil, že rozhodnutie zákonodarného zboru bude v tejto veci rešpektovať.

Portugalský parlament už o legalizácii eutanázie hlasoval v máji 2018. Vtedy však poslanci predložené legislatívne návrhy odmietli. Možnosť úmyselne usmrtiť nevyliečiteľne chorého pacienta na jeho vlastnú žiadosť s cieľom skrátiť jeho utrpenie, takzvaná eutanázia, je vo väčšine krajín nezákonná. V Európe je legálna len v Belgicku, Luxembursku a Holandsku. Niektoré krajiny sveta, napríklad Švajčiarsko, umožňujú asistovanú samovraždu, teda samovraždu vykonanú s pomocou inej osoby. V Českej republike ani jedna z týchto možností legálna nie je.