Plačková v roku 2020 zarobila milión eur: Vieme, ako sa k toľkým prachom dostala

Úspešná podnikateľka a influencerka Zuzana Strausz-Plačková (29) sa stala milionárkou ešte pred tridsiatkou. Luxusné hotely, súkromné lietadlá a exotické destinácie sú už pre ňu samozrejmosťou.

Z drzého káčatka sa stala úspešnou biznismenkou s výzorom, ktorý by jej závideli mnohé modelky. Plačková pre Nový Čas odhalila tajomstvá jej úspechu. Čo je v skutočnosti za vzostupom kráľovnej sociálnych sietí?

Mnohí ju obdivujú, mnohí ju nenávidia. Aj to je cena za úspech, ktorého sa Zuzana po niekoľkých rokoch dočkala. Ešte nemá ani tridsať a už sa môže titulovať milionárkou. Ako ale sama hovorí, za podmanivým luxusom sú dni plné práce. „V tejto dobe sa úspech neodpúšťa a veľa ľudí nechápe, že mimo toho, že sa točím na instagrame, zarábam nie malé peniaze. Ľudia vidia len tu pozlátku,“ zdôverila sa Novému Času.

„Mám vytvorené vlastné produkty či kolekcie oblečenia, ktoré sa predávajú ako teplé rožky. Mám najpredávanejší kolagén v Česku aj na Slovensku, kde mám každý mesiac tisíce spokojných zákazníkov. Do toho robím reklamu na instagrame pre prestížne firmy a navyše mám aj svoju kaviareň,“ objasňuje svoju situáciu podnikateľka, ktorá má jasno vo svojich cieľoch aj do roku 2021.

„Hovorí sa, že najťažšie je zarobiť prvý milión a potom to už ide samo. Preto aktuálne pracujem na nových produktoch, aby som tento rok zarobila aspoň raz toľko. Nemám presnú sumu, ale stačilo by mi aj to, čo mám, a keď bude viac, bude len lepšie.“ Zároveň dáva veci na pravú mieru aj so svojím prístupom k podnikaniu.

„Všetko robím čestne, mesačne odvádzam vysoké DPH a ľudia, ktorí okrádajú štát, sú mi vzorom, ako podnikať nechcem. Lebo je to beh na krátku dobu a vždy sa na každého príde,“ uzatvára Plačková, ktorá sa aktuálne vybrala s manželom Reném na cestu po Afrike.