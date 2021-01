Nakrúcanie seriálu Bodka nešlo vždy hladko. V istej situácii dostal pes hystériu z herca Jackuliaka. Keď mali totiž spolu hrať v dodávke, dvere auta sa zabuchli a pes bol práve vtedy pohľadom fixovaný na Jackuliaka a spojil si ten strach s ním. Odvtedy mu stále utekal a nikto nevedel, prečo. Scénu s Jackuliakom jednoducho nevedel uhrať, veľmi sa ho bál. Jána to veľmi trápilo, lebo on sám je psíčkar a má doma psa. Štáb aj majiteľ po márnej snahe napokon usúdili, že bude potrebný záskok. Hlavnú hviezdu Orina tak museli nahradiť jeho kolegyňou Lunou. Či to zbadáte vo výsledku, uvidíte pri sledovaní seriálu Bodka v sobotu o 20.35 na JOJ-ke.