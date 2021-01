Nemocnica v Banskej Bystrici zaočkuje aj náhradníkov: Pozor, má to jeden vážny háčik

Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici, kde aktuálne prebieha tretia fáza očkovania proti ochoreniu COVID-19, v piatok na sociálnej sieti informovala o voľných termínoch na najbližšie dni v jej vakcinačnom centre.

Zároveň oznámila, že od 1. februára sa do zoznamov na očkovanie môžu evidovať aj náhradníci za určitých podmienok.

"Po pár dňoch, keď nebolo možné sa objednať na očkovanie v registračnom formulári na korona.gov.sk, bol formulár zo strany Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) sprístupnený," uviedla nemocnica.

Do tretej fázy očkovania patria, okrem zdravotníckych pracovníkov, študentov zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorí počas štúdia prichádzajú do kontaktu s pacientom, či zamestnancov obslužných organizácií vykonávajúcich činnosť v nemocnici alebo zariadení sociálnych služieb, tiež všetky osoby nad 75 rokov.

"Od pondelka (1. 2.) sa môžu v našom vakcinačnom centre evidovať do zoznamu náhradníkov skupiny osôb, ktoré nie sú definované pre aktuálne prebiehajúcu fázu očkovania. Do zoznamu môže byť zaradený záujemca vo veku nad 65 rokov alebo osoba so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 definovaná vo vyhláške ministerstva zdravotníctva," konštatovala nemocnica.

Upozornila však, že záujemca, ktorý sa do zoznamu nahlasuje, musí byť schopný dostaviť sa do vakcinačného centra do 30 minút od vyzvania. Do zoznamu náhradníkov vakcinačného centra Rooseveltovej nemocnice sa možno nahlásiť na telefónnom čísle 0907 818 063 počas pracovných dní od 7.00 do 14.30 h.

"Zoznam náhradníkov slúži len na zabezpečenie využitia vakcín, ktoré zvýšili v daný deň. Prioritne sa očkujú osoby, ktoré sú registrované cez portál korona.gov.sk, teda patria do priorizovanej skupiny pre danú fázu očkovania," zdôraznila nemocnica s tým, že očkovanie náhradníkov nie je nárokovateľné. Zoznam je v ich vakcinačnom centre nadimenzovaný na 200 osôb.