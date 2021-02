Zronený líder Olympicu Janda, koronavírus mu zobral brata: Dám sa očkovať v prvej možnej chvíli

Spevák, skladateľ, gitarista a kapelník Olympicu Petr Janda (78) je známy tým, že čas preňho nehrá rolu. Má mladú manželku, s ktorou vychováva dcérky Anežku (11) a Rozárku (8) a nedávno sa rozhodol omladiť aj kapelu.

S novým klávesistom a s mladšími textármi prišla do Olympicu nová krv, čo sa, prirodzene, podpísalo pod najnovší album s názvom Kaťata. Aký bol pandemický rok v rodine Jandovcov, ako zvládol operáciu srdca, ako sa vyrovnal so stratou brata a čo si myslí o vakcinácii porozprával muzikant v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa.

Keď v našich končinách začal zúriť vo veľkom koronavírus, vy ste boli s rodinou na Floride a váš návrat do Prahy bol pomerne akčný. Čo sa udialo?

Do Ameriky lietam pravidelne, bol som tam asi dvadsaťkrát, možno aj viac. Tentoraz, ako by som mal čudnú predtuchu, sa mi tam vôbec nepáčilo. Bol začiatok marca, dosť veľká zima, oceán studený, aj ako partia sme boli akýsi nesúrodí… A keď to konečne začalo byť fajn, vylepšilo sa počasie, voda sa zohriala, tak naraz prišla správa o koronavíruse. Samozrejme, že sme o tejto hrozbe už vedeli, veď sa o tom už nejaký čas hovorilo. No zaskočilo nás to. Prezident Trump sa v stredu vyjadril v televízii, že „zatvoria nebo“, zastavia lety do Európy. Posledné lietadlo malo odletieť v piatok. Našťastie sa nám podarilo zohnať na piatok letenky. Musel som zrušiť dva koncerty, ktoré som mal v Atlante a v Sarasote a leteli sme do Frankfurtu nad Mohanom. Tam sme mali prestúpiť na let do Prahy. Na letisku vo Frankfurte sme čakali asi päť hodín a potom nám oznámili, že let do Prahy je zrušený. Nakoniec sme sa domov dostali požičaným autom.

Aké ste mali pocity, keď ste sa vracali do krajiny, kde vás čakali už obmedzenia?

Bolo to zvláštne, diaľnica v Nemecku bola už prázdna. Na to som nebol zvyknutý, veď tam vždy býva na cestách množstvo áut. Ako sme prišli k hraniciam, z diaľky sme videli ľudí v skafandroch. Zmerali nám teplotu, bol to divný pocit. Desilo nás to, bolo to čosi ako vojnový stav. Nespali sme celú noc, tak sme si chceli dať kávu, no na pumpe nám povedali, že nič také, tak sme išli preč. A ako vidíme, trvá to dodnes.

Narodili ste sa počas druhej svetovej vojny, takže ste toho už zažili vo svojom živote naozaj dosť. Zocelili vás niektoré životné skúsenosti?

Narodil som sa v štyridsiatom druhom roku a hoci som bol počas vojny malý chlapec, pamätám si veľmi dobre na bombardovanie Prahy. Bol to veľmi silné. Pamätám si, že som bol v škôlke a oproti horel doma. Začali trúbiť sirény a učiteľky zaviedli všetky deti do pivnice. Presne si spomínam, ako sme sedeli na laviciach, bolo tam slabé svetlo, klenuté stropy… Ten obraz mám aj teraz pred sebou.

Pandémia priniesla ľuďom aj finančnú neistotu. Ako vnímate koronu z tejto stránky?

Keď sa škrtajú financie, prvá na rade je obyčajne kultúra. Tá sa škrtne, akoby nebola. Politici majú pocit, že je to nepotrebná vec. Pritom pozrime sa do histórie - čo nám zostalo po predkoch? Umenie. Výtvarné a hudobné diela, architektúra… Na to by mali kompetentní myslieť. A čo sa týka financií, viete, bolo by smutné, aby som v mojom veku nemal nejakú finančnú rezervu. Zatiaľ to teda nejako veľmi nepociťujem. Samozrejme, že sme ako rodina ubrali z výdavkov. V lete sme neboli na dovolenke, pretože sme si povedali, že treba šetriť, ale sme s tým v pohode. My muzikanti na tom nie sme ešte tak zle, ale tá technika okolo, tí ľudia sú na tom nedobre.

V decembri ste prišli o brata Jiřího, ktorý podľahol koronavírusu. Musel to byť pre vás obrovský šok…

Aby som pravdu povedal, mne ani nenapadlo, že by sa niečo také mohlo stať. Volala mi bratova dcéra, že otec má koronu. Okamžite som mu volal, no nemohol hovoriť, hneď sa silno rozkašlal, ťažko dýchal a vlastne mi nič nepovedal. Pomyslel som si, že je to zlé, no stále som si nepripúšťal, že by to mohlo byť fatálne. Potom mi opäť telefonovala neter, že ho odviezli do nemocnice a o tri dni Jiří zomrel. Bolo to tesne pred lockdownom, takže sme urnu s jeho pozostatkami ešte neuložili do hrobu.