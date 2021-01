Dobrovoľný skríning v Bratislave: Kde sa bude dať cez víkend otestovať?

Napriek tomu, že Bratislava je tzv. zelená a nemusí organizovať ďalšie kolo skríningového testovania, vo väčšine mestských častí, i keď v menšej miere, umožnia obyvateľom pretestovať sa aj cez víkend.

Jedným z dôvodov je aj to, že Bratislavčania musia za prácou cestovať aj do okolitých okresov. Staré Mesto by malo otvoriť štyri odberové miesta na troch adresách. V prípade potreby je samospráva pripravená na zvýšenie ich počtu. Ružinov pridá k existujúcim mobilným odberovým miestam (MOM) ďalšie štyri miesta, dve z nich na parkovisku Trhoviska Miletičova a dve na miestnom úrade.

V Petržalke plánujú okrem trvalej MOM na Hrobákovej ulici pridať odberové miesta v základných školách na Budatínskej a Turnianskej ulici a na Nobelovom námestí. Zároveň budú na dostihovej dráhe fungovať autobusy MHD zriadené hlavným mestom.

V bratislavskej Dúbravke budú fungovať dve odberové miesta v miestnom dome kultúry. Susedná Karlova Ves avizuje prevádzku odberových miest na štyroch najvyťaženejších miestach počas predcházajúceho skríningu, jedným z nich je aj parkovisko pod mostom Lafranconi, kde sa bude možné otestovať z auta.

Záhorská Bystrica otvorí jedno odberové miesto, a to počas soboty (30. 1.). V Lamači, kde od 21. decembra 2020 funguje MOM zriadené samosprávou a na ktorom sa od februára bude testovať aj počas sobôt, nadchádzajúci víkend testovanie nebude. "Aj s ohľadom na počasie nám to nepripadá ako rozumný nápad. Navyše kapacity našej MOM sú v registračnom online systéme zatiaľ voľné na každý deň," dodáva samospráva pripravená v prípade zvýšeného záujmu pružne reagovať ďalším zvýšením kapacít.

"Kým povolia v našej mestskej časti stabilné mobilné odberové miesta, budeme mať odberové miesto do nedele (31. 1.) pri Nemeckom kultúrnom dome," uviedol na sociálnej sieti račiansky starosta Michal Drotován.

Vo Vrakuni funguje aj počas týždňa i víkendu odberové miesto Čiernovodská, na ktoré je však potrebné sa objednať. V spolupráci s magistrátom bude cez víkend odberové miesto aj na parkovisku pred cintorínom Vrakuňa, budú tam k dispozícii odberové trolejbusy.

"Počas víkendu sa budete môcť prísť otestovať aj na Šíravskú 7 (miestny úrad). Odberové miesto bude cez okienko vonku a nie je potrebné sa dopredu objednávať," napísal na sociálnu sieť starosta Vrakune Martin Kuruc. V Podunajských Biskupiciach od piatka zriadili mobilné odberné miesto v Dome kultúry Vesna na Biskupickej ulici 1. Zoznam všetkých odberových miest je na webovej stránke covid.bratislava.sk.