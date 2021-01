Ľudia nemajú, kde parkovať, rázny krok mesta: Žiar nad Hronom zavedie platené parkovanie

Mesto Žiar nad Hronom plánuje v roku 2021 zmeniť parkovaciu politiku, parkovanie v centre mesta chce spoplatniť.

Podobne ako v iných mestách by obyvatelia centra mali nárok na rezidenčné parkovanie. Detaily zámeru TASR predstavil vedúci kancelárie primátora Martin Baláž.

Platené parkovanie by sa podľa prvotného návrhu samosprávy dotýkalo najmä Ulice Štefana Moyzesa. Mesto tam v roku 2017 vybudovalo 120 nových parkovacích miest a zaviedlo aplikáciu, ktorá obyvateľov vďaka senzorom v reálnom čase informuje o voľných miestach na parkovanie. Práve túto aplikáciu chce samospráva v budúcnosti využiť aj na platenie parkovného.

"Je to veľmi frekventovaná časť, sídlia tu úrady, inštitúcie, banky, firmy, obchody. Počas dňa sú tieto parkovacie miesta plne vyťažené," uviedol Baláž. Dodal, že podľa odhadov samosprávy viac ako polovicu miest obsadzujú zamestnanci firiem a úradov. "My sme parkovacie miesta robili pre ľudí, ktorí centrum navštevujú, a tí teraz nemajú kde parkovať," vysvetlil Baláž.

Parkovacie plochy v centre mesta využívajú aj obyvatelia okolitých bytoviek. Tí by podľa koncepcie samosprávy mali po zavedení parkovného garantované rezidenčné státie. Podľa prvotného návrhu by samospráva chcela zobrať do úvahy aj bezplatné krátkodobé parkovanie určené napríklad na nákup potravín.

Samospráva si uvedomuje, že následkom spoplatnenia parkovania v centre mesta môže byť väčší nápor na priľahlé časti. Nová parkovacia politika by preto mala priniesť určité zmeny v rámci celého mesta. "Zatiaľ ide len o návrh, ktorý budeme komunikovať s poslancami mesta aj s verejnosťou," ubezpečil Baláž. Verejnú diskusiu s občanmi chce mesto zorganizovať, keď to povolia protipandemické opatrenia.