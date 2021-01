Orbán otvorene: Prezradil, či sa nechá zaočkovať vakcínou proti koronavírusu

Začiatkom budúceho týždňa sa v Maďarsku môže začať s očkovaním ľudí, ktorí sa na to zaregistrovali, povedal v piatok v Budapešti predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.

V pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió premiér vyhlásil, že aj on sám sa nechá zaočkovať, a to v čase, keď naňho príde rad.

Podľa Orbána ak čoskoro nepríde do Maďarska čínska vakcína, tak do marca bude možné zaočkovať 880.000 ľudí, v opačnom prípade až dvojnásobok. "Inšpiráciou je Srbsko, ktoré už aplikuje vakcínu z Číny. Oni sú na tom lepšie než my," zdôraznil.

Na očkovanie proti vírusu SARS-CoV-2 sa v Maďarsku k 20. januáru zaregistrovalo prostredníctvom internetu a poštou už 1,755 milióna ľudí.

Počet nakazených uvedeným koronavírusom od vypuknutia pandémie stúpol na 364.909 a počet obetí na životoch dosiahol 12.374. Z infekcie sa zotavilo 254.783. Aktuálne je nakazených 97.752 ľudí.

Očkovanie proti koronavírusu dostalo doposiaľ 175.283 osôb, najmä zdravotníkov, pričom druhou dávkou vakcíny zaočkovali už 37.727 z nich.

Z desiatich Maďarov by sa dalo zaočkovať šesť v prípade, ak by si mohli vybrať vakcínu. Vyplýva to z výsledkov aktuálneho prieskumu inštitútu Publicus Intézet, podľa ktorých ruskú vakcínu by prijala iba tretina tých, čo sú ochotní nechať sa zaočkovať, a čínsku iba štvrtina z nich.

Minister zahraničných vecí Péter Szijjártó 22. januára v Moskve oznámil, že Maďarsko nakúpi z Ruska dva milióny dávok očkovacích látok proti novému druhu koronavírusu. V prvej etape dovezú 600.000 dávok, v druhej milión a v tretej zvyšných 400.000. Prvá zásielka vakcín Sputnik V má doraziť do Maďarska do 30 dní, každá ďalšia po nasledujúcich 30 dňoch.