Nový úsek D1 pri Žiline je otvorený, primátor varuje: Doprava na viacerých miestach sa môže skomplikovať

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v piatok spustila do prevádzky úsek diaľnice D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka.

Motoristom to skráti čas jazdy o 15 minút. Novootvorený úsek bude zároveň slúžiť ako južný obchvat Žiliny. TASR o tom informovala vedúca oddelenia masmediálnej komunikácie spoločnosti Eva Žgravčáková.

Otvorenie nového úseku diaľnice D1 dopravnú situáciu v Žiline príliš nezlepší. Podľa žilinského primátora Petra Fiabáne bez dokončeného diaľničného tunela Višňové musí tranzitná doprava aj tak prejsť Žilinou, a očakáva, že dopravná situácia na južnom vstupe do mesta v smere od Rajca sa bude komplikovať. „Otvorenie každého diaľničného úseku v krajine je krokom k dokončeniu kompletnej diaľničnej siete, tento úsek však prakticky končí v poli, a kým nebude dokončený tunel Višňové, cesta I/18 popod Strečno bude naďalej plná áut," poznamenal Fiabáne.

Motoristi využívajúci nový diaľničný úsek musia v Lietavskej Lúčke diaľničným privádzačom zísť do Žiliny. „Keďže diaľničný privádzač nerieši dopravu v Rajeckej doline, a tá cez miestnu časť Bytčica bude naďalej prichádzať po ceste I/64, máme obavy, že na kruhovej križovatke pri obchodnom dome Metro sa skomplikuje už teraz zlá dopravná situácia," upozornil žilinský primátor.

V spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline identifikovali aj ďalšie dve rizikové miesta v krajskom meste, ktorými sú kruhová križovatka pri budove Váhostavu a napojenie pri Dome saleziánov. „Dobrou správou je, že dnes je pred podpisom materiál, ktorý môžeme považovať za záväzok ministerstva dopravy voči mestu a kde deklaruje ochotu pomôcť pri riešení problémov. Do júna by sa malo podariť vybudovať samostatnú dopravnú vetvu, ktorý zvýši kapacitu okružnej križovatky pri Metre," uviedol Fiabáne s tým, že štát by tiež mal zrekonštruovať komunikácie dotknuté výstavbou privádzača a prispieť na inteligentné riešenie svetelnej križovatky pri obchodnom centre Metro.

Diaľničný úsek Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka v hodnote viac ako 445 miliónov eur bez DPH sa staval sedem rokov. Projekt realizovalo združenie Ovčiarsko, a to spoločnosti Doprastav, Váhostav - SK, Strabag a Metrostav. Stavba úseku diaľnice D1 bola financovaná aj zo zdrojov Európskej únie v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, a to vo výške takmer 232 miliónov eur bez DPH.