Komediálny seriál Pumpa pravidelne reaguje na aktuálne udalosti predošlého týždňa cez trojicu svojských postáv v podaní Michala Kubovčíka, Dana Heribana a Tibora Vokouna. Ako každý týždeň, ani tentoraz nebude chýbať známy hosť, ktorým bude mentálny kouč Dag Palovič. Ten bude čeliť nielen Kubovčíkovým nemiestnym poznámkam o jeho práci, no Dano Heriban bude chcieť ihneď využiť Palovičove služby, samozrejme, zadarmo! Ako to dopadne? To sa dozviete v novej epizóde komediálneho seriálu Puma s mentálnym koučom Dagom Palovičom v sobotu o 21.30 na Jednotke.