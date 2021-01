Svitla nádej pre africké štáty? WHO im zabezpečí milióny vakcín proti COVID-19

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok oznámila, že do konca roka 2021 by proti koronavírusu SARS-CoV-2 mala byť zaočkovaná tretina obyvateľstva všetkých afrických štátov. Informovala o tom agentúra AFP.

Väčšina štátov Afriky sa však pri získavaní vakcíny spolieha na program COVAX iniciovaný WHO, ktorého cieľom je zaistiť prístup k očkovacej látke proti chorobe COVID-19 aj chudobnejším krajinám. Prostredníctvom tohto programu by sa na čierny kontinent do konca tohto roka mohlo dostať 600 miliónov dávok vakcíny, čo je však len zhruba 20 percent potrebného množstva, informoval vo štvrtok koordinátor vakcinačnej kampane WHO v Afrike Richard Mihigo. Zvyšok má v pláne doplniť africké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC). Africké CDC vo štvrtok zároveň informovalo, že pre štáty Africkej únie (AÚ) zaistilo ďalších 400 miliónov dávok vakcíny od indickej spoločnosti Serum Institute, ktorá má pre rozvojové krajiny licenciu na očkovaciu látku od firmy AstraZeneca. AÚ prednedávnom vyhlásila, že najmenej 50 miliónov dávok bude do jej členských krajín dovezených od apríla do júna. Zvyšok by mal byť dostupný koncom roka 2021 a v roku 2022. Očkovacie preukazy sa stávajú realitou: Krajiny Európskej únie prijali usmernenia S vakcinačnou kampaňou doteraz začala len hŕstka afrických krajín - napríklad Egypt, Maroko, Guinea či Seychely. Maurícius plánuje s očkovaním začať tento týždeň, zatiaľ čo Juhoafrická republika (JAR) očakáva, že prvých 1,5 milióna dávok vakcíny od firmy AstraZeneca by malo doraziť 1. februára. Od začiatku vypuknutia pandémie v Afrike zaznamenali takmer 3,5 milióna prípadov nákazy a asi 88 000 úmrtí, vyplýva z údajov AFP.